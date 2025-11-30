खेल

धोनी के शहर में कोहली का जादू, रांची वनडे में मचा धमाल, सुरक्षा तोड़ फैन ने किया दंडवत

Nov 30, 2025, 04:49 PM
रांची, 30 नवंबर (आईएएनएस)। धोनी के शहर में रविवार को विराट कोहली का ऐसा जादू चला कि पूरी रांची झूम उठी। जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत-दक्षिण अफ्रीका वनडे का माहौल एक समय ऐसा हो गया, मानो पूरा स्टेडियम विराट के नाम पर ही सांस ले रहा हो। उनके हर चौके-छक्के के साथ 'कोहली… कोहली…' की गूंज आसमान तक उठती रही।

स्टार बल्लेबाज ने 135 रन की दमदार पारी खेलते हुए अपना 52वां वनडे शतक जड़ा। कोहली किसी एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा। दर्शकों का उत्साह इस कदर था कि एक युवा फैन सुरक्षा घेरा चीरते हुए पिच तक पहुंच गया और कोहली के पैरों पर गिरकर दंडवत हो गया।

कुछ क्षणों के लिए मैदान में सन्नाटा-सा छा गया। सुरक्षाकर्मी तेजी से हरकत में आए, कैमरों का फोकस उस पर टिक गया, और दर्शकों की धड़कनें थम गईं। रोहित शर्मा (57) और लोकेश राहुल (60) की आतिशी बल्लेबाजी का भी दर्शकों ने भरपूर लुत्फ उठाया। मैच शुरू होने से पहले ही स्टेडियम के बाहर भारी भीड़ उमड़ने से अफरातफरी का माहौल रहा। हजारों लोग घंटों पहले ही गेट पर जुट गए थे।

भीड़ के दबाव के चलते प्रवेश द्वारों पर धक्का-मुक्की की स्थिति पैदा हुई, जिससे कुछ समय के लिए हड़कंप मच गया। पुलिस और सुरक्षा बलों को व्यवस्था नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त जवान लगाने पड़े। हरमू बाईपास, बिरसा चौक, और आसपास की सभी सड़कें घंटों जाम रहीं।

स्टेडियम पहुंचने वाले फैंस तिरंगे में लिपटे, चेहरों पर पेंट लगाए और हाथों में कोहली की जर्सी थामे नाचते-गाते दिखे। उनके चेहरों पर एक ही चमक थी, अपने स्टार को खेलते देखने की खुशी। रांची ने एक बार फिर साबित कर दिया कि यहां क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, जुनून और भावनाओं की धड़कन है, और जब क्रीज पर विराट कोहली जैसा बल्लेबाज हो तो यह जुनून अपने चरम पर पहुंच जाता है।

--आईएएनएस

एसएनसी/डीकेपी

