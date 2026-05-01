खेल

दुशांबे 2026 वर्ल्ड जूडो मास्टर्स की मेजबानी करेगा

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
May 01, 2026, 09:30 AM

बुडापेस्ट, 30 अप्रैल (आईएएनएस)। इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन (आईजेएफ) ने गुरुवार को घोषणा की है कि 2026 वर्ल्ड जूडो मास्टर्स 18 से 20 दिसंबर तक ताजिकिस्तान के दुशांबे में आयोजित किया जाएगा। आईजेएफ प्रतियोगिता प्रणाली के तहत, वर्ल्ड जूडो मास्टर्स का स्थान वर्ल्ड चैंपियनशिप के ठीक नीचे आता है।

वर्ल्ड जूडो टूर के हिस्से के तौर पर, यह 'सिर्फ आमंत्रण पर आधारित' प्रतियोगिता प्रत्येक भार वर्ग के टॉप-36 एथलीट्स को एक साथ लाती है, जिसमें किसी भी देश से आने वाले प्रतिभागियों की संख्या पर कोई सीमा नहीं होती। इस टूर्नामेंट का वर्ल्ड रैंकिंग में काफी महत्व है। इसमें गोल्ड मेडलिस्ट को 1,800 अंक दिए जाते हैं।

2026 का यह संस्करण लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक गेम्स के लिए क्वालिफिकेशन में भी गिना जाएगा। हाल के वर्षों में, दुशांबे वर्ल्ड जूडो टूर के एक नियमित मेजबान के तौर पर उभरा है। इसने कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया है और 2024 वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप की मेजबानी भी की है।

ताजिक जूडो फेडरेशन के अध्यक्ष इस्मोइल महमदजोइर ने कहा, "दुशांबे में 2026 वर्ल्ड जूडो मास्टर्स की मेजबानी करना ताजिकिस्तान और हमारे जूडो समुदाय के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान है। यह प्रतियोगिता उन उपलब्धियों को दर्शाती है, जो हमने हाल के वर्षों में हासिल की हैं। साथ ही अंतरराष्ट्रीय जूडो में हमारी बढ़ती भूमिका को भी उजागर करती है।"

महमदजोइर ने कहा कि देश का लक्ष्य एक उच्च-स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन करना और इस खेल को और अधिक बढ़ावा देना है। वहीं, आईजेएफ ने कहा कि यह प्रतियोगिता दुनिया के शीर्ष जूडो खिलाड़ियों के लिए एक मंच प्रदान करेगी और मध्य एशिया में जूडो के विकास में सहायक सिद्ध होगी।

जूडो वर्ल्ड मास्टर्स एक वार्षिक जूडो प्रतियोगिता है। अपने शुरुआती आठ संस्करणों में, यह प्रतियोगिता प्रत्येक भार वर्ग के सिर्फ टॉप-16 रैंक वाले जूडो खिलाड़ियों के लिए थी, लेकिन साल 2019 में इसका विस्तार किया गया, ताकि प्रत्येक भार वर्ग के शीर्ष 36 खिलाड़ियों को इसमें शामिल किया जा सके। वर्ल्ड मास्टर्स वर्ल्ड टूर की एकमात्र ऐसी प्रतियोगिता है जिसमें किसी भी एक राष्ट्रीय संघ (देश) से भाग लेने वाले जूडो खिलाड़ियों की संख्या पर कोई सीमा लागू नहीं होती।

वर्ल्ड जूडो मास्टर्स का पिछला संस्करण 2023 में बुडापेस्ट (हंगरी) में आयोजित किया गया था। इसमें जापान 11 पदकों (जिनमें 4 गोल्ड शामिल थे) के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। फ्रांस ने आठ पदकों (जिनमें दो गोल्ड शामिल थे) के साथ अपना अभियान समाप्त किया, जबकि जॉर्जिया छह पदकों (जिनमें 1 गोल्ड शामिल था) के साथ तीसरे स्थान पर रहा।

--आईएएनएस

आरएसजी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...