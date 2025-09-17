खेल

'देश को दुनिया में ऊंचा स्थान दिलाया', विराट कोहली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी

Sep 17, 2025, 06:42 PM

नई दिल्ली, 17 सितंबर (आईएएनएस)। विराट कोहली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 75वें जन्मदिन पर शुभकामना दी है। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में, कोहली ने देश के लिए प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों की प्रशंसा करते हुआ कहा है कि उन्होंने भारत को दुनिया के सभी देशों के बीच बहुत ऊंचा स्थान दिलाया है।

कोहली ने एक्स पर लिखा, "हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपको सदैव उत्तम स्वास्थ्य और प्रसन्नता प्रदान करें। हमारे सुंदर राष्ट्र के लिए आपके प्रयासों ने हमें दुनिया के सभी देशों के बीच एक बहुत ऊंचा स्थान दिलाया है। जय हिंद, सर।"

इससे पहले, पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 75वें जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामना दी। उन्होंने भारत के खेल उद्योग के विकास के लिए प्रधानमंत्री द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की और उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की।

सहवाग ने कहा, "जब से नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला है, खेलों पर विशेष ध्यान दिया है। उनका सपना था कि भारत ओलंपिक में उत्कृष्ट प्रदर्शन करे और कई पदक जीतें। उनके नेतृत्व में, एथलीटों को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की गई है और खेल मंत्रालय के बजट में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है, जो बेहद फायदेमंद साबित हुआ है। उनके दृष्टिकोण में एक खास बात है, चाहे वह ओलंपिक हो या पैरालंपिक एथलीट, वह व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक पदक विजेता को बुलाते हैं, मिलते हैं और उनका उत्साहवर्धन करते हैं।"

पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज ने कहा, "जब वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने राज्य में खेलों को सर्वोच्च महत्व दिया था। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में, वह यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भारत विश्व स्तर पर खेलों में बड़ा नाम कमाए। मैं उन्हें 75वें जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि वह देश का नेतृत्व करते हुए स्वस्थ रहें।"

