देश को 2047 तक विकसित बनाने के लिए फिटनेस महत्वपूर्ण: डॉ. मंडाविया

मुंबई, 1 नवंबर (आईएएनएस)। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने शनिवार को मुंबई के द ट्राइडेंट में आयोजित राष्ट्रीय फिटनेस एवं वेलनेस कॉन्क्लेव 2025 में नवनियुक्त फिट इंडिया आइकॉन, बॉलीवुड निर्माता रोहित शेट्टी, विश्व कप विजेता क्रिकेटर हरभजन सिंह और ओलंपिक पदक विजेता साइना नेहवाल को सम्मानित किया। इस कॉन्क्लेव में फिट इंडिया मिशन के तहत भारत के बढ़ते फिटनेस और वेलनेस आंदोलन का जश्न मनाया गया, जो एक फिट और विकसित भारत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

केंद्रीय खेल मंत्री डॉ. मंडाविया ने नागरिकों को फिटनेस को जीवनशैली के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित करने के निरंतर प्रयासों के लिए अंकुर गर्ग, फिट इंडिया चैंपियन करण टैकर, विश्वास पाटिल और कृष्ण प्रकाश को फिट इंडिया एंबेसडर के रूप में सम्मानित किया। वहीं केंद्रीय युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खडसे ने सैयामी खेर, शिवोहम और वृंदा भट्ट को फिट इंडिया आइकॉन के रूप में सम्मानित किया और विभिन्न समुदायों में स्वास्थ्य और वेलनेस को बढ़ावा देने में उनके योगदान की सराहना की।

डॉ. मंडाविया ने कहा, "अगर हम फिटनेस के महत्व को नहीं समझेंगे, तो 2047 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार करना संभव नहीं होगा। समय बदल गया है। पहले लोग पैदल और साइकिल से दूर-दूर तक जाते थे। फिटनेस स्वाभाविक रूप से होती है। डिजिटल दुनिया में, हम मुश्किल से चलते हैं और फिटनेस की परवाह नहीं करते। हमें इसे बदलने के तरीके खोजने होंगे।"

उन्होंने कहा, "देश में मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग फिटनेस को प्राथमिकता देंगे, तभी हम एक राष्ट्र के रूप में तेजी से विकास कर पाएंगे। दुनिया की कोई भी अन्य अर्थव्यवस्था सालाना 8 प्रतिशत की दर से नहीं बढ़ रही है। कल्पना कीजिए कि फिटनेस भारत के लिए क्या कर सकती है, जहां 65 प्रतिशत आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है।"

केंद्रीय मंत्री ने कहा, "फिटनेस केवल स्वास्थ्य के बारे में नहीं है। यह व्यवसाय का भी अभिन्न अंग है। खेल के सामान का एक बड़ा बाज़ार है। मैं देख सकता हूं कि खेलों के प्रति जागरूकता कैसे बदल रही है। अगर हम खेल विज्ञान का उपयोग करके भारत में पोषण संबंधी पूरक और फिटनेस उपकरण बना सकें, तो खेल फिटनेस उद्योग को बहुत लाभ होगा।"

श्रीमती रक्षा खडसे ने कहा, "भारत खेलों में एक उभरता हुआ देश है। फिटनेस की दुनिया में अपार अवसर हैं। यह जरूरी है कि पूरा पारिस्थितिकी तंत्र एकजुट होकर एक स्वस्थ भारत के लिए काम करे। संडे ऑन साइकिल एक छोटा सा प्रयास है, लेकिन लंबे समय में इसके परिणाम शानदार हो सकते हैं। भारत का सर्वांगीण विकास स्पष्ट रूप से शारीरिक और मानसिक विकास से जुड़ा है।"

फिल्म निर्देशक और निर्माता रोहित शेट्टी ने उन "हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स" के प्रति आगाह किया जो बिना उचित जानकारी के सोशल मीडिया पर फिटनेस का प्रचार करते हैं। यह एक डरावना परिदृश्य है। नई पीढ़ी को रातोंरात अपना शरीर बढ़ाने की सोच से सावधान रहना होगा।"

ओलंपिक पदक विजेता साइना नेहवाल ने कहा, "फिटनेस खेल संस्कृति से जुड़ा है। चीन और जापान को देखिए। वैश्विक प्रतियोगिताओं में उनके उत्कृष्ट परिणाम फिटनेस संस्कृति का परिणाम हैं। भारत में, यह बदल रहा है। प्रतिभा तो बहुत है, लेकिन सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। माता-पिता को यह समझना होगा और धैर्य रखना होगा। सबसे पहले फिटनेस पर ध्यान दें, और कड़ी मेहनत से उत्कृष्टता आएगी। मोबाइल फोन को दूर रखें और अपने बच्चे के साथ सख्ती बरतें।"

हरभजन सिंह ने कहा, "भारतीय क्रिकेट टीम में फिटनेस के प्रति जागरुकता लाने का श्रेय विराट कोहली को जाता है। हमारे पास हमेशा से कौशल था, लेकिन भारतीय क्रिकेटर अब शानदार फिट हैं। वे अब कैच नहीं छोड़ते, और इससे फर्क पड़ता है। सही खाएं, सही आराम करें, और सही तरीके से कसरत करें, और फर्क देखें। मैं फिटनेस को प्राथमिकता देने के लिए प्रधानमंत्री और खेल मंत्रालय के प्रयासों की सराहना करता हूं।"

देश में फिटनेस की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अगस्त, 2019 को फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की थी।

--आईएएनएस

पीएके/