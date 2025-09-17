दूसरे वनडे में भारतीय महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 102 रन से हराया

न्यू चंडीगढ़, 17 सितंबर (आईएएनएस)। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने यादविन्द्र सिंह पीसीए स्टेडियम में खेले तीन वनडे मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया को 102 रन से हराकर सीरीज में बराबरी कर ली है। भारत की जीत में सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना के तूफानी शतक की अहम भूमिका रही।

ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 49.5 ओवर में सभी विकेट खोकर 292 रन बनाए थे। भारत के सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने बेहतरीन शतक लगाया। मंधाना के 91 गेंदों पर 4 छक्के और 14 चौके की मदद से बनाए 117 रन की पारी खेली। उन्होंने अपना शतक महज 77 गेंद पर पूरा किया। भारतीय महिला क्रिकेट इतिहास का दूसरा सबसे तेज वनडे शतक है। सबसे तेज वनडे शतक लगाने का रिकॉर्ड भी मंधाना के नाम ही है। इस साल की शुरुआत में उन्होंने 70 गेंदों पर शतक लगाया था। मंधाना के वनडे करियर का यह 12वां शतक था।

मंधाना के अलावा दीप्ति शर्मा ने 40, विकेटकीपर ऋचा घोष ने 29, प्रतिका रावल ने 25 और स्नेह राणा ने 24 रन बनाए।

ऑस्ट्रेलिया के लिए डॉर्की ब्राउन ने 8 ओवर में 42 रन देकर 3 विकेट लिए। एश्ले गार्डनर ने 2, मेगान स्कट, एनाबेल सदरलैंड, ताहिला मैक्ग्रा ने 1-1 विकेट लिए। ऑस्ट्रेलिया ने 8 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया।

293 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम 40.5 ओवर में 190 रन पर सिमट गई और 102 रन से मैच हार गई। ऑस्ट्रेलिया के लिए एनाबेल सदरलैंड ने 45 और एल्सी पेरी ने 44 रन की पारी खेली।

भारत की तरफ से क्रांति गौड़ ने घातक गेंदबाजी करते हुए 9.5 ओवर में 28 रन देकर 3 विकेट लिए। दीप्ति शर्मा ने 6 ओवर में 24 रन देकर 2 विकेट लिए। रेणुका सिंह, स्नेह राणा, अरुंधति रेड्डी, राधा यादव ने 1-1 विकेट लिए।

--आईएएनएस

पीएके/