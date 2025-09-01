खेल

Sep 01, 2025, 09:40 AM
दूसरे वनडे में 5 विकेट से श्रीलंका की जीत, जिम्बाब्वे के खिलाफ 2-0 से क्लीन स्वीप

नई दिल्ली, 31 अगस्त (आईएएनएस)। श्रीलंका ने जिम्बाब्वे के खिलाफ रविवार को हरारे में खेले गए दूसरे वनडे मैच में पांच विकेट से जीत दर्ज की। इसी के साथ दो मुकाबलों की सीरीज में श्रीलंका ने 2-0 से क्लीन स्वीप कर लिया है।

मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम ने सात विकेट खोकर 277 रन बनाए।

टीम को ब्रायन बेनेट और बेन करेन ने शानदार शुरुआत दिलाई। इस सलामी जोड़ी के बीच 9.4 ओवरों में 55 रन की साझेदारी हुई। ब्रायन 29 गेंदों में दो चौकों की मदद से 21 रन बनाकर आउट हुए।

ब्रायन के पवेलियन लौटने के बाद ब्रेंडन टेलर ने बेन करेन के साथ दूसरे विकेट के लिए 61 रन जोड़ते हुए टीम को संभाला। टेलर 37 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट हुए। वहीं, करेन ने 95 गेंदों में 79 रन की पारी खेली। इस दौरान करेन के बल्ले से नौ चौके भी निकले। इनके अलावा सिकंदर रजा ने 59 रन की नाबाद पारी खेली।

विपक्षी खेमे से दुष्मंथा चमीरा ने तीन विकेट हासिल किए। इनके अलावा असिथा फर्नांडो ने दो शिकार किए।

इसके जवाब में श्रीलंका ने 49.3 ओवरों में पांच विकेट शेष रहते मैच अपने नाम कर लिया। पथुम निसांका ने नुवानीडु फर्नांडो के साथ पहले विकेट के लिए 48 रन की साझेदारी की। फर्नांडो 14 रन बनाकर पवेलियन लौटे। कुछ देर बाद कुसल मेंडिस (5) भी चलते बने।

टीम 68 के स्कोर तक अपने दो विकेट गंवा चुकी थी। यहां से निसांका ने सदीरा समरविक्रमा के साथ तीसरे विकेट के लिए 78 रन जोड़ते हुए टीम को जीत की राह पर ला दिया।

समरविक्रमा 31 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद निसांका ने कप्तान चरिथ असलांका के साथ चौथे विकेट के लिए 90 रन जोड़े। निसांका 136 गेंदों में 16 चौकों की मदद से 122 रन बनाकर आउट हुए, जबकि असलांका ने 61 गेंदों में सात चौकों के साथ 71 रन टीम के खाते में जोड़े।

विपक्षी टीम की ओर से रिचर्ड नगारवा और ब्रैड इवांस ने दो-दो विकेट चटकाए, जबकि अर्नेस्ट मसुकु ने एक विकेट निकाला।

श्रीलंका ने सीरीज का पहला मैच 7 रन से अपने नाम किया था। ऐसे में दूसरा मुकाबला निर्णायक बन चुका था। वनडे सीरीज के बाद अब दोनों देश 3-7 सितंबर के बीच तीन टी20 मुकाबलों की सीरीज खेलेंगे।

--आईएएनएस

आरएसजी

