दूसरा टेस्ट : भारत को वेस्टइंडीज के खिलाफ 'क्लीन स्वीप' के लिए मिला 121 रन का टारगेट

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर (आईएएनएस)। वेस्टइंडीज ने भारत को दूसरे टेस्ट में जीत के लिए महज 121 रन का टारगेट दिया है। मुकाबले के चौथे दिन वेस्टइंडीज अपनी दूसरी पारी में 390 रन पर सिमट गई। इसी के साथ भारत को दो मुकाबलों की इस सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप का 'गोल्डन चांस' मिल गया है।

मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी के लिए उतरी भारतीय टीम ने अपनी पारी 518/5 के स्कोर पर घोषित की। यशस्वी जायसवाल ने 175, जबकि कप्तान शुभमन गिल ने नाबाद 129 रन बनाए। इस पारी में जोमेल वारिकन को सर्वाधिक 3 सफलताएं हाथ लगीं।

इसके जवाब में वेस्टइंडीज की टीम पहली पारी में महज 248 रन पर ऑलआउट हो गई। एलिक एथनाज ने सर्वाधिक 41 रन बनाए, जबकि शाई होप ने टीम के खाते में 36 रन जोड़े। भारत ने पहली पारी के आधार पर 270 रन की विशाल बढ़त हासिल की।

मेजबान टीम की ओर से कुलदीप यादव ने सर्वाधिक 5 विकेट अपने नाम किए, जबकि रवींद्र जडेजा को 3 सफलताएं हाथ लगीं।

टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को फॉलोऑन खेलने पर मजबूर किया। इस पारी में भी मेहमान टीम की शुरुआत निराशाजनक रही। टीम ने 35 के स्कोर तक अपने दो विकेट गंवा दिए।

यहां से सलामी बल्लेबाज जॉन कैंपबेल ने शाई होप के साथ तीसरे विकेट के लिए 177 रन जोड़ते हुए टीम के ऊपर से पारी की हार का खतरा टाल दिया। कैंपबेल ने 199 गेंदों में 12 चौकों और 3 छक्कों के साथ 115 रन बनाए।

कैंपबेल के पवेलियन लौटने के बाद शाई होप ने कप्तान रोस्टन चेज के साथ चौथे विकेट के लिए 59 रन जोड़ते हुए टीम को लीड दिलाई।

शाई होप ने इस पारी में 214 गेंदों का सामना किया, जिसमें 2 छक्कों और 12 चौकों के साथ 103 रन बनाए। उनके अलावा, कप्तान रोस्टन चेज ने टीम के खाते में 40 रन का योगदान दिया। जस्टिन ग्रीव्स 50 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि जायडेन सील्स ने टीम के खाते में 32 रन जोड़े।

भारत की ओर से इस पारी में कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह ने 3-3 विकेट निकाले, जबकि मोहम्मद सिराज को 2 विकेट हाथ लगे।

--आईएएनएस

आरएसजी/एएस