दूसरा टी20 मैच: 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुने गए क्विंटन डी कॉक, बताया कहां पलट गया था मुकाबला

Dec 12, 2025, 03:36 AM

न्यू चंडीगढ़, 11 दिसंबर (आईएएनएस)। साउथ अफ्रीका ने भारत के खिलाफ मुल्लांपुर में खेले गए दूसरे टी20 मैच को 51 रन से जीता। क्विंटन डी कॉक ने 46 गेंदों में 7 छक्कों और 5 चौकों के साथ 90 रन बनाए। इस मैच में जिताऊ पारी के लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया। जीत के बाद इस सलामी बल्लेबाज ने बताया कि भारत के लिए मैच में स्थिति कहां उलट हो गई थी।

मैच खत्म होने के बाद बाएं हाथ के बल्लेबाज ने कहा, "जब भारतीय टीम ने बल्लेबाजी की, तब स्थिति उलट गई। पिच में गति भी आ गई। गेंद तेजी से मूव होने लगी। जब हम बल्लेबाजी कर रहे थे, तब गेंद धीमी थी और कम मूव हो रही थी। यही दोनों पारियों की स्थितियों में सबसे बड़ा फर्क था।"

क्विंटन डी कॉक ने अपनी तूफानी पारी को लेकर कहा, "मुझे खुद नहीं पता क्या हो रहा था, यह बस हो रहा था। शायद यही बात है कि जब मैं बल्लेबाजी में सेट हो जाता हूं, तो उसे पूरी तरह भुनाने की कोशिश करता हूं। मेरा मानना है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम एक-दूसरे के खिलाफ बहुत बार खेलते हैं। हम हमेशा अच्छी पिचों पर खेलते हैं, खासकर भारत में।"

क्विंटन डी कॉक ने एडेन मार्करम के साथ दूसरे विकेट के लिए 47 गेंदों में 83 रन की साझेदारी की। उन्होंने इस साझेदारी को लेकर कहा, "मुझे लगा कि पिच शुरुआती समय में थोड़ी धीमी थी, गेंद बल्ले तक पहुंचने में समय ले रही थी। जब हम बल्लेबाजी कर रहे थे, तब नए बल्लेबाज के लिए सेट होना मुश्किल था। बॉल गीली नहीं लग रही थी, वह ड्राई ही महसूस हो रही थी। इसलिए यह सिर्फ मेरे और एडेन मार्करम के टिककर साझेदारी करने का मामला था, क्योंकि नए बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होने वाला था।"

साउथ अफ्रीका ने भारत के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट खोकर 213 रन बनाए। इसके जवाब में भारतीय टीम 19.1 ओवरों में महज 162 रन पर सिमट गई।

