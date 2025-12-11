खेल

दूसरा टी20 मैच: क्विंटन डी कॉक की तूफानी पारी, भारत को जीत के लिए 214 रन का विशाल लक्ष्य

Dec 11, 2025, 05:57 PM

न्यू चंडीगढ़, 11 दिसंबर (आईएएनएस)। क्विंटन डी कॉक की शानदार पारी के दम पर साउथ अफ्रीका ने भारत को दूसरे टी20 मैच में जीत के लिए 214 रन का लक्ष्य दिया है। इस मुकाबले में क्विंटन डी कॉक अपने दूसरे टी20 शतक से महज 10 रन दूर रह गए।

भारत ने मुल्लांपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे इस मुकाबले में टॉस जीतकर साउथ अफ्रीकी टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया।

रीजा हैंड्रिक्स और क्विंटन डी कॉक की सलामी जोड़ी ने 4.1 ओवरों में 38 रन जुटाए। रीजा 8 रन बनाकर पवेलियन लौटे। यहां से क्विंटन डी कॉक ने कप्तान एडेन मार्करम के साथ मोर्चा संभाला।

दोनों अनुभवी खिलाड़ियों ने दूसरे विकेट के लिए 47 गेंदों में 83 रन की साझेदारी करते हुए मेहमान टीम को 121 के स्कोर तक पहुंचाया। मार्करम 26 गेंदों में 29 रन बनाकर पवेलियन लौटे।

यहां से क्विंटन डी कॉक ने देवाल्ड ब्रेविस के साथ तीसरे विकेट के लिए 35 रन की साझेदारी की। क्विंटन 90 के निजी स्कोर पर रन आउट हुए। उनकी 46 गेंदों की इस पारी में 7 छक्के और 5 चौके शामिल थे।

यह भारत के खिलाफ टी20 क्रिकेट में किसी साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज की ओर से तीसरी सबसे बड़ी पारी थी। डेविड मिलर ने साल 2022 में गुवाहाटी में खेले गए मुकाबले में नाबाद 106 रन बनाए थे, जबकि रिली रोसो ने साल 2022 में इंदौर में भारत के विरुद्ध नाबाद 100 रन जड़े थे।

साउथ अफ्रीकी टीम 16.1 ओवरों में 160 के स्कोर तक अपने 4 विकेट गंवा चुकी थी। यहां से डोनोवन फरेरा ने डेविड मिलर के साथ पांचवें विकेट के लिए 53 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को 213/4 के विशाल स्कोर तक पहुंचाया। फरेरा 16 गेंदों में 3 छक्कों और 1 चौके के साथ 30 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि मिलर ने 1 छक्के और 2 चौकों के साथ नाबाद 20 रन की पारी खेली।

टीम इंडिया की तरफ से वरुण चक्रवर्ती ने सर्वाधिक 2 विकेट हासिल किए, जबकि अक्षर पटेल ने 1 विकेट निकाला। अर्शदीप सिंह ने 4 ओवरों में 54 रन लुटाए। इस दौरान उन्होंने एक ही ओवर में 13 गेंदें भी फेंकी।

भारत ने साउथ अफ्रीका के विरुद्ध कटक में खेले गए पहले टी20 मुकाबले को 101 रन से अपने नाम किया था। ऐसे में टीम इंडिया इस मुकाबले को जीतकर पांच मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल करना चाहेगी।

--आईएएनएस

आरएसजी

