दूसरा टी20 मैच: फैंस से खचाखच भरा नजर आएगा स्टेडियम, 95 प्रतिशत टिकट बिके

मोहाली, 10 दिसंबर (आईएएनएस)। चंडीगढ़ के मुल्लांपुर में महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत-साउथ अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाना है। पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन (पीसीए) के अध्यक्ष अमरजीत सिंह मेहता ने बताया है कि इस मुकाबले के लिए 95 प्रतिशत टिकट बिक चुके हैं।

यह स्टेडियम अपने पहले मेंस इंटरनेशनल मैच के आयोजन के लिए तैयार है। ऐसे में इस मुकाबले के दौरान बीसीसीआई से जुड़ी कई नामी हस्तियां भी यहां मौजूद होंगी। इस मौके पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष मिथुन मन्हास भी उपस्थित रहेंगे।

अमरजीत सिंह मेहता ने आईएएनएस को बताया, "पीसीए मुल्लांपुर स्टेडियम में यह पहला मेंस इंटरनेशनल मैच होने जा रहा है। यह बहुत बड़ा मैच है। बीसीसीआई के कई बड़े लोग इसमें शामिल होंगे, जिनमें अध्यक्ष मिथुन मन्हास भी शामिल हैं। कई स्थानीय प्रतिनिधि इस मुकाबले में शामिल होने आ रहे हैं। बुधवार तक गवर्नर और मुख्यमंत्री की मौजूदगी को लेकर भी स्पष्टता मिलेगी। हमने उनसे इस मौके पर शामिल होने के लिए खास अनुरोध किया है। स्टेडियम में 95 प्रतिशत टिकट पहले ही बिक चुके हैं।"

गुरुवार को भारत-साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे टी20 मैच के दौरान दो नए स्टैंड का उद्घाटन भी होगा, जिनका नाम भारत के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह और महिला वनडे विश्व कप की विजेता कप्तान हरमनप्रीत कौर के नाम पर रखा गया है।

पीसीए अध्यक्ष ने कहा, "इस बार यहां बहुत सी नई चीजें हैं। हम स्क्रीन के ठीक नीचे युवराज सिंह के नाम पर एक नए स्टैंड का उद्घाटन करेंगे। हम हरमनप्रीत कौर की हालिया सफलता को देखते हुए उनके नाम पर भी एक स्टैंड का उद्घाटन करने जा रहे हैं। इन्होंने न सिर्फ पंजाब, बल्कि देश को भी गर्व महसूस कराया है। अगर आप बॉक्स देखेंगे, तो आपको इस बार बिल्कुल अलग अनुभव मिलेगा। हमने उसके लिए भी कई इंतजाम किए हैं। हमने बदलाव किए हैं। हमने इसमें बहुत-सी चीजें जोड़ी हैं।"

टेस्ट सीरीज 0-2 से गंवाने के बाद भारत ने साउथ अफ्रीका के विरुद्ध वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम की। इसके बाद भारत ने पहला टी20 मुकाबला 101 रन से जीतकर पांच मुकाबलों की इस सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है।

--आईएएनएस

आरएसजी