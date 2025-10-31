दूसरे टी20 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 4 विकेट से हराया

मेलबर्न, 31 अक्टूबर (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। खराब बल्लेबाजी के बाद गेंदबाजी में भी टीम इंडिया ने निराश किया और मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए मैच को 4 विकेट से गंवा दिया।

126 रन के मामूली लक्ष्य को हासिल करने उतरी ऑस्ट्रेलिया को कप्तान मिशेल मार्श और ट्रेविस हेड ने तेज और मजबूत शुरुआत दी। दोनों ने 4.3 ओवर में पहले विकेट के लिए 51 रन जोड़े। हेड 15 गेंद पर 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 28 रन बनाकर आउट हुए। मार्श ने दूसरे विकेट के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज जोश इंग्लिस के साथ 36 रन की साझेदारी की। मार्श 26 गेंद पर 4 छक्कों और 2 चौकों से सजी 46 रन की पारी खेल कर आउट हुए। टिम डेविड 1, इंग्लिस 20, मिचेल ओवन 14 और मैट शॉर्ट 0 पर आउट हुए। स्टोइनिस 6 और बार्टलेट शून्य पर नाबाद रहे। ऑस्ट्रेलिया ने 13.2 ओवर में 6 विकेट पर 126 रन बनाकर मैच 4 विकेट से जीत लिया।

भारत के लिए वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह ने 2-2 विकेट लिए।

इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। भारतीय टीम की बल्लेबाजी बेहद निराशाजनक रही थी। पूरी टीम 18.4 ओवर में 125 रन पर सिमट गई।

भारतीय टीम के लिए सबसे ज्यादा 68 रन की पारी सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने खेली। अभिषेक ने 37 गेंद की अपनी पारी में 2 छक्के और 8 चौके लगाए। अभिषेक नौंवे विकेट के रूप में आउट हुए। सातवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए हर्षित राणा ने 33 गेंद पर 35 रन की पारी खेली। राणा ने 3 चौके और 1 छक्का लगाया। इन दोनों के अलावा कोई भी खिलाड़ी दो अंकों में नहीं जा सका।

ऑस्ट्रेलिया के लिए जोश हेजलवुड ने शानदार गेंदबाजी की। हेजलवुड ने 4 ओवर में 13 रन देकर 3 विकेट लिए। जेवियर बार्टलेट ने 2, नाथ एलिस ने 2, जबकि मार्क्स स्टॉयनिस ने 1 विकेट लिए।

--आईएएनएस

पीएके