दूसरा टी20 हारने के बाद क्या हेड कोच गौतम गंभीर और हार्दिक पांड्या के बीच हुई बहस?

नई दिल्ली, 13 दिसंबर (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेट टीम को गुरुवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मु्ल्लांपुर में सीरीज के दूसरे टी20 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था। टीम की हार के बाद हेड कोच गौतम गंभीर काफी निराशा और गु्स्से में नजर आए थे।

भारतीय टीम की हार के बाद गौतम गंभीर और टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के बीच जोरदार बहस की खबर आ रही है। दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो दूसरे टी20 के बाद का है। वीडियो में गंभीर और हार्दिक पांड्या कुछ मिनट तक एक दूसरे के साथ बातचीत करते नजर आ रहे हैं। दोनों के चेहरे की भाव-भंगिमा से अंदाजा लगाया जा रहा है कि हार के बाद गंभीर खफा हैं और इसी मुद्दे पर हार्दिक के साथ उनकी बहस हो रही है।

मैच में हार्दिक का प्रदर्शन साधारण रहा था। गेंदबाजी में उन्होंने 3 ओवर में 34 रन लुटाए थे और एक भी विकेट नहीं ले सके थे। वहीं बल्लेबाजी के दौरान 23 गेंद पर सिर्फ 20 रन बना सके थे। उनका गेंद और बल्ले से साधारण प्रदर्शन भी हेड कोच गंभीर की निराशा का कारण हो सकता है।

मैच की बात करें तो टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका ने क्विंटन डी कॉक के 46 गेंद पर 7 छक्कों और 5 चौकों की मदद से बनाए 90 रनों की मदद से 4 विकेट पर 213 रन बनाए थे। भारतीय टीम 19.1 ओवर में 162 रन पर सिमट गई थी और 51 रन से मैच हार गई थी। भारतीय टीम के लिए तिलक वर्मा ने 34 गेंद पर 62 रन बनाए। वे शीर्ष स्कोरर रहे। दक्षिण अफ्रीका के लिए ओटनिल बार्टमैन ने 4 ओवर में 24 रन देकर 4 विकेट लिए। लुंगी एंगिडी, मार्को जानसेन, और लुथो सिंपाला ने 2-2 विकेट लिए थे।

--आईएएनएस

पीएके