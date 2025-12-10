दिनेश कार्तिक की 'द हंड्रेड' में एंट्री, लंदन स्पिरिट के मेंटर और बल्लेबाजी कोच बने

लंदन, 10 दिसंबर (आईएएनएस)। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और आईपीएल से संन्यास लेने के बाद दिनेश कार्तिक का कोचिंग क्षेत्र में दबदबा बढ़ता जा रहा है। आईपीएल में आरसीबी के मेंटर दिनेश कार्तिक को ईसीबी द्वारा संचालित 'द हंड्रेड' की फ्रेंचाइजी लंदन स्पिरिट ने अपना मेंटर और बल्लेबाजी कोच बनाया है।

लंदन स्पिरिट के क्रिकेट निदेशक मो बोबट ने कहा, "लंदन स्पिरिट में दिनेश कार्तिक का स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। वह हमारे खेल में सचमुच एक अलग सोच रखने वाले व्यक्ति हैं। शॉर्ट-फॉर्मेट और फ्रेंचाइजी क्रिकेट में उनका लंबा अनुभव हमारे लिए बहुत कीमती होगा। उनके साथ काम करना भी बहुत मजेदार है। वह हर काम जबरदस्त ऊर्जा और उत्साह के साथ करते हैं।"

बोबट ने कहा, "खेल में बड़ा कद रखने वाले इंसान को अपने साथ जोड़ना एक संकेत है कि हम अपनी टीम को अच्छा सपोर्ट देने को महत्व देते हैं।"

लंदन स्पिरिट का मेंटर और बल्लेबाजी कोच बनाए जाने पर दिनेश कार्तिक ने कहा, "यह रोमांचक समय है। मैं सच में शामिल होने के लिए बहुत उत्साहित था। लॉर्ड्स में काम करते हुए इंग्लैंड की गर्मियां बिताना एक सपने के सच होने जैसा है। यह वह ग्राउंड है जहां मैंने भारत के लिए डेब्यू किया था और अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला था। लॉर्ड्स मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं अगले साल स्क्वाड को एक साथ आते देखने और कुछ बेहतरीन क्रिकेटरों के साथ काम करने का इंतजार नहीं कर सकता।"

दिनेश कार्तिक के लिए लंदन स्पिरिट में बतौर बल्लेबाजी कोच और मेंटर काम करना, एक जाने-पहचाने सेटअप अप में काम करने जैसा है। इस टीम के कोच एंडी फ्लावर और क्रिकेट निदेशक मो बोबट के साथ वह आईपीएल में आरसीबी के लिए काम कर चुके हैं।

दिनेश कार्तिक ने आईपीएल 2025 में मेंटर के रूप में आरसीबी के लिए एंट्री की थी। उनका पहला सीजन ही यादगार बन गया। हेड कोच एंडी फ्लॉवर के साथ मिलकर आरसीबी को उन्होंने उसका पहला आईपीएल खिताब दिलवा दिया।

दिनेश कार्तिक को अंतरराष्ट्रीय टी20 और आईपीएल का लंबा अनुभव है। दिनेश ने भारत के लिए 60 टी20 मैचों की 48 पारियों में 142.62 की स्ट्राइक रेट से 686 रन बनाए। वहीं 2008 से 2024 के बीच आईपीएल करियर में खेले 257 मैचों की 234 पारियों में 22 अर्धशतक लगाते हुए 135.37 की स्ट्राइक रेट से 4,842 रन बनाए। आईपीएल में वह केकेआर की कप्तानी भी कर चुके हैं। आईपीएल के अलावा दिनेश कार्तिक साउथ अफ्रीका20 लीग में भी खेल चुके हैं।

