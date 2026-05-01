थॉमस कप: क्वार्टर-फाइनल में आज भारत का मुकाबला चीनी ताइपे से होगा

नई दिल्ली, 1 मई (आईएएनएस)। थॉमस कप का नॉकआउट स्टेज शुरू हो रहा है। शुक्रवार को भारत क्वार्टर-फाइनल मुकाबले में चीनी ताइपे से भिड़ेगा। लक्ष्य सेन के नेतृत्व वाली भारतीय टीम चार साल पहले खिताब जीतने के बाद पहली बार क्वार्टर-फाइनल स्टेज से आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। हालांकि चीनी ताइपे से मुकाबला आसान नहीं होगा।

भारत ने कनाडा पर 4-1 से जीत और ग्रुप स्टेज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5-0 की जबरदस्त जीत के साथ क्वार्टर-फाइनल में जगह पक्की की है। हालांकि, उन्हें अपने आखिरी लीग मैच में डिफेंडिंग चैंपियन चीन से 2-3 से करीबी हार का सामना करना पड़ा।

चीनी ताइपे ग्रुप स्टेज में कोरिया से हार के बावजूद ग्रुप में शीर्ष पर रही। चाउ टिएन चेन की टीम बुधवार को डेनमार्क से अपने पहले दो एकल मैच हारने के बाद बाहर होने की कगार पर थी। हालांकि, उन्होंने मजबूत वापसी की और दोनों डबल्स मैच और आखिरी एकल जीतकर यूरोपीय टीम को 3-2 से हरा दिया। कोरिया और इंडोनेशिया ग्रुप स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाए।

इंडिया बनाम चाइनीज ताइपे लाइन-अप (ब्रैकेट में वर्ल्ड रैंकिंग है)

पहला सिंगल्स: लक्ष्य सेन (11) बनाम चाउ टिएन चेन (6)

पहला डबल्स: सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी/चिराग शेट्टी (4) बनाम चिउ सियांग चीह/वांग ची-लिन (14)

दूसरा सिंगल्स: आयुष शेट्टी (18) बनाम लिन चुन-यी (8)

दूसरा डबल्स: एमआर अर्जुन/हरिहरन अम्साकारुनन (34) बनाम लियू कुआंग हेंग/यांग पो-हसुआन

तीसरा सिंगल्स: किदांबी श्रीकांत (30) बनाम ची यू-जेन (21)

भारत चाइनीज ताइपे के खिलाफ क्वार्टर-फाइनल मुकाबले में थोड़ी बढ़त बनाए हुए है।

लक्ष्य सेन ने इंडिया ओपन और ऑल इंग्लैंड चैंपियन लिन चुन-यी से मुकाबला टाला है—यह एक बड़ी बात है क्योंकि लक्ष्य ने अभी तक पांच मुकाबलों में लिन को नहीं हराया है, जिसमें इस साल की शुरुआत में इंडिया ओपन और ऑल इंग्लैंड के फाइनल में मिली दो दिल तोड़ने वाली हार भी शामिल हैं।

इसके बावजूद, सर्किट के सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में से एक, चाउ टिएन चेन, एक कड़ी चुनौती पेश करेंगे। हालांकि, लक्ष्य पिछले साल ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल सहित अपनी पिछली दो मुलाकातों में चाउ को हराने से कॉन्फिडेंस हासिल कर सकते हैं।

लक्ष्य और चाउ दोनों ही हार के बाद इस मुकाबले में उतर रहे हैं—लक्ष्य चीन के ली शि फेंग से हार गए, जबकि चाउ को एंडर्स एंटोनसेन ने हराया था।

डबल्स में भारत का भरोसा सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पर होगा। आयुष शेट्टी को लिन के खिलाफ एक मुश्किल चुनौती का सामना करना पड़ेगा, जिन्हें खुद वर्ल्ड नंबर 41 मैग्नस जोहानसन से हार का सामना करना पड़ा था।

भारत ने एचएस प्रणय को मैदान में नहीं उतारा है, जिन्होंने टूर्नामेंट में पहले चीन के खिलाफ जीत दर्ज की थी। इसके बजाय, उन्होंने किदांबी श्रीकांत के धैर्य और अनुभव पर भरोसा किया है।

भारत और चीनी ताइपे के बीच क्वार्टर-फाइनल भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे (स्थानीय समय सुबह 10:00 बजे) से पहले शुरू नहीं होगा। लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार पर उपलब्ध होगी, जबकि टेलीविजन पर स्टार स्पोर्ट्स पर मैच लाइव होगा। बता दें कि टूर्नामेंट का आयोजन फोरम होर्सेन्स, डेनमार्क में हो रहा है। भारतीय टीम 2022 में थॉमस कप विजेता रही थी।

--आईएएनएस

पीएके