खेल

थॉमस कप: फ्रांस पहली बार सेमीफाइनल में पहुंचा, भारत से होगा मुकाबला

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
May 02, 2026, 03:12 PM

होर्सेन्स, 2 मई (आईएएनएस)। डेनमार्क के फोरम होर्सेन्स में खेले जा रहे थॉमस कप में फ्रांस ने इतिहास रचा है। फ्रांस ने पहली बार सेमीफाइनल में जगह बनाई है। फ्रांस ने जापान पर 3-0 की शानदार जीत के साथ सेमीफाइनल में जगह बनाई। डेनमार्क ने भी अंतिम चार में अपनी जगह बना ली है।

फ्रांस की टीम ने टूर्नामेंट में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा, जिसमें पूरी तरह से एकल में सफलता मिली। बीच-बीच में कड़ी टक्कर मिलने के बावजूद, क्रिस्टो पोपोव, एलेक्स लैनियर और टोमा जूनियर पोपोव, दोनों ने सीधे गेम में अच्छा प्रदर्शन किया और बिना डबल्स की जरूरत के मैच अपने नाम कर लिया।

क्रिस्टो ने कोडाई नाराओका के खिलाफ एक मुश्किल शुरुआती मुकाबले में लय बनाई और आखिरकार जीत हासिल की।

बीडब्ल्यूएफ ने क्रिस्टो के हवाले से कहा, "जब आप कोडाई के साथ खेलते हैं, तो आपको पता होता है कि यह लंबा होने वाला है और आप जानते हैं कि वह आसान गलतियां नहीं करेगा। वह आपको दौड़ाएगा, आपको बहुत पसीना दिलाएगा। वह इसमें बहुत अच्छा है। मैं इसके लिए तैयार था।"

इसके बाद लैनियर ने युशी तनाका पर जीत के साथ फ्रांस की बढ़त को बढ़ाया, जिससे टीम एक ऐतिहासिक नतीजे की कगार पर पहुंच गई। निर्णायक तीसरे रबर में टोमा जूनियर पोपोव ने कोकी वतनबे के खिलाफ 21-19, 23-21 से जीत हासिल की।

टोमा जूनियर ने कहा, "मैं बहुत खुश और आनंदित हूं। मेरे शरीर में अब ऊर्जा नहीं बची है। मैंने कोर्ट पर अपना सब कुछ झोंक दिया। यह बस अविश्वसनीय है। हमने मंगलवार को इंडोनेशिया के खिलाफ जीतकर और क्वालीफाई करके इतिहास रचा, और अब हम इसे फिर से लिख रहे हैं, टीम चैंपियनशिप में पहला मेडल। मुझे लगता है कि हमने फ्रेंच बैडमिंटन फेडरेशन और खुद फ्रांस पर बैडमिंटन के लिए एक बड़ी छाप छोड़ी है। हम आ रहे हैं। हम लड़ने के लिए तैयार हैं।"

इस जीत ने न केवल फ्रांस को प्रतियोगिता में पहला पदक दिलाया, बल्कि भारत के साथ सेमीफाइनल मुकाबला भी तय किया। भारत ने चीनी ताइपे पर 3-0 से जीत हासिल करके सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई है।

भारत की बढ़त लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की डबल्स जोड़ी के दमदार प्रदर्शन से मिली। दोनों ने क्वार्टर फाइनल में शानदार नतीजे में योगदान दिया।

डेनमार्क ने थाईलैंड पर 3-1 से जीत हासिल करके मेजबान टीम को मुकाबले में बनाए रखा। एंडर्स एंटोनसेन ने तीन गेम के मुकाबले में कुनलावुत विटिडसार्न को हराया, जिसके बाद किम एस्ट्रुप और एंडर्स स्कारुप रासमुसेन ने डबल्स में दूसरा पॉइंट जोड़ा।

थाईलैंड ने पैनिचाफोन तीरात्साकुल के जरिए थोड़ी देर के लिए वापसी की कोशिश की, जिन्होंने मैग्नस जोहानसेन को हराया, लेकिन डेनमार्क की मैथियास क्रिस्टियनसेन और डेनियल लुंडगार्ड की जोड़ी ने सीधे गेम में टाई पक्का कर दिया।

चीन के भी आगे बढ़ने के साथ, सेमीफाइनल में अब पारंपरिक पावरहाउस और उभरते हुए दावेदारों का जबरदस्त मिश्रण होने की उम्मीद है।

--आईएएनएस

पीएके

Related posts

Loading...

More from author

Loading...