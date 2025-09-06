दलीप ट्रॉफी : दूसरे सेमीफाइनल में पश्चिम क्षेत्र की पारी 438 पर सिमटी, मध्य क्षेत्र की मजबूत शुरुआत

बेंगलुरु, 5 सितंबर (आईएएनएस)। बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सिलेंस ग्राउंड बी में खेले जा रहे दलीप ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल में दूसरे दिन के खेल की समाप्ति तक मध्य क्षेत्र ने पश्चिम क्षेत्र के खिलाफ अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी। दिन का खेल समाप्त होने तक मध्य क्षेत्र ने 2 विकेट के नुकसान पर 229 रन बना लिए थे।

मध्य क्षेत्र के लिए पारी की शुरुआत आयुष पांडेय और दानिश मालेवार ने की। दोनों ने पहले विकेट के लिए 67 रन की साझेदारी की। आयुष 40 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद दूसरे विकेट के लिए दानिश ने शुभम शर्मा के साथ 93 रन की साझेदारी कर स्कोर 160 तक पहुंचाया। इस स्कोर पर दानिश का विकेट गिरा। वह 136 गेंद पर 76 रन बनाकर आउट हुए। शुभम शर्मा 60 और कप्तान रजत पाटीदार 47 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। दोनों के बीच अब तक 69 रन की साझेदारी हो चुकी है।

मध्य क्षेत्र पहली पारी के आधार पर पश्चिम क्षेत्र से 209 रन पीछे है।

इससे पहले पश्चिम क्षेत्र की पहली पारी 438 रन पर समाप्त हुई थी। पहले दिन के स्कोर 6 विकेट पर 363 के स्कोर से आगे खेलते हुए पश्चिम क्षेत्र ने अपने 4 विकेट 75 रन जोड़कर गंवा दिए। पहले दिन 65 रन पर नाबाद लौटे तनुष कोटियान सिर्फ 11 रन जोड़कर 76 रन बनाकर आउट हुए। वहीं, 24 रन पर नाबाद लौटे कप्तान शार्दुल ठाकुर ने 64 रन की पारी खेली। तुषार देशपांडे 18 रन बनाकर नाबाद रहे। पश्चिम क्षेत्र के लिए पहले दिन रुतुराज गायकवाड़ ने 184 रन की पारी खेली थी। गायकवाड़ की पारी की बदौलत ही टीम 438 तक पहुंच सकी।

मध्य क्षेत्र के लिए सारांश जैन और हर्ष दुबे ने 3-3 विकेट लिए। खलील अहमद ने 2 जबकि दीपक चाहर ने 1 विकेट लिया।

--आईएएनएस

पीएके/एएस