दलीप ट्रॉफी : दोहरे शतक से चूका ये विकेटकीपर बल्लेबाज, दक्षिण क्षेत्र ने बनाया विशाल स्कोर

नई दिल्ली, 5 सितंबर (आईएएनएस)। बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड पर दक्षिण क्षेत्र और उत्तर क्षेत्र के बीच खेले जा रहे दलीप ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में दक्षिण क्षेत्र ने पहली पारी में 536 रन बनाए।

दक्षिण क्षेत्र के लिए नारायण जगदीसन ने 197 रन की पारी खेली। पारी की शुरुआत करने आए इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने 352 गेंद पर 16 चौके और 2 छक्के लगाते हुए 197 रन बनाए। वह पांचवें विकेट के रूप में तब आउट हुए जब टीम का स्कोर 385 रन था। जगदीसन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट हो गए और 3 रन से अपने दोहरे शतक से चूक गए। नारायण जगदीसन घरेलू क्रिकेट में तमिलनाडु की तरफ से खेलते हैं। प्रथम श्रेणी क्रिकेट का उनका यह 11वां शतक है। वह दो दोहरे शतक भी लगा चुके हैं।

जगदीसन को घरेलू क्रिकेट में उनके लगातार बेहतरीन प्रदर्शन की वजह से इंग्लैंड दौरे पर इंजर्ड ऋषभ पंत की जगह भारतीय टीम में मौका दिया गया था। हालांकि, पांचवें टेस्ट की प्लेइंग इलेवन में उन्हें जगह नहीं मिली थी।

दक्षिण क्षेत्र के लिए जगदीसन के अलावा तनय त्यागराजन ने 58, देवदत्त पड्डीकल ने 57 और रिकी भुई ने 54 रन की पारी खेली। सलामी बल्लेबाज तन्मय अग्रवाल ने भी 43 रन की पारी खेली थी। 536 के स्कोर पर कौशिक वी का विकेट गिरते ही दूसरे दिन के खेल की समाप्ति की घोषणा कर दी गई।

उत्तर क्षेत्र के लिए निशांत सिंधु ने 5, अंशुल कंबोज ने 2, एम जे डागर और साहिल लोतरा ने 1-1 विकेट लिए। हरियाणा के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने वाले बाएं हाथ के स्पिनर निशांत सिंधु ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में चौथी बार पांच विकेट लिए।

उत्तर क्षेत्र में आयुष बडोनी और यश धुल जैसे बल्लेबाज हैं, जो दक्षिण क्षेत्र के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। क्वार्टर फाइनल मैच में दोनों बल्लेबाजों का प्रदर्शन अच्छा रहा था। पूर्वी क्षेत्र के खिलाफ हुए मैच में दूसरी पारी में बडोनी ने 204 रन की नाबाद पारी खेली थी, जबकि धुल ने 133 रन बनाए थे। अंकित कुमार ने भी 198 रन की पारी खेली थी।

