दलीप ट्रॉफी: दोहरे शतक से चूके रुतुराज गायकवाड़, मजबूत स्थिति में पश्चिम क्षेत्र

बेंगलुरु, 4 सितंबर (आईएएनएस)। बीसीसीआई सीओई ग्राउंड 2 पर मध्य क्षेत्र के खिलाफ खेले जा रहे मैच के पहले दिन की समाप्ति पर रुतुराज गायकवाड़ की 184 रन की पारी के दम पर पश्चिम क्षेत्र ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली।

पश्चिम क्षेत्र के कप्तान शार्दुल ठाकुर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया था। मध्य क्षेत्र के तेज गेंदबाजों खलील अहमद और दीपक चाहर ने 10 के स्कोर तक पश्चिम क्षेत्र के दोनों सलामी बल्लेबाजों यशस्वी जायसवाल और हार्विक देसाई को आउट कर टीम को मजबूत शुरुआत दिलायी।

मध्य क्षेत्र गेंदबाजों का संघर्ष इसके बाद शुरुआत हुआ। चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे रुतुराज गायकवाड़ ने आर्या देसाई के साथ तीसरे विकेट के लिए 82 रन की साझेदारी कर टीम का स्कोर 92 तक पहुंचा दिया। इस स्कोर पर आर्या 39 रन बनाकर बोल्ड हुए। इसके बाद गायकवाड़ ने श्रेयस अय्यर 25 के साथ चौथे विकेट के लिए 45, शम्स मुलानी 18 के साथ पांचवें विकेट के लिए 42, तनुष कोटियान के साथ छठे विकेट के लिए 148 रन की साझेदारी की।

गायकवाड़ छठे विकेट के रूप में 184 रन बनाकर आउट हुए। 206 गेंदों की पारी में उन्होंने 25 चौके और 1 छक्का लगाया।

गायकवाड़ की पारी के बदौलत ही पश्चिम क्षेत्र पहले दिन की समाप्ति पर छह विकेट के नुकसान पर 363 रन बनाकर मजबूत स्थिति में है। दिन के समाप्ति के समय तनुष कोटियान 65 और कप्तान शार्दुल ठाकुर 24 रन पर नाबाद थे। दोनों के बीच 36 रन की साझेदारी हो चुकी है।

मध्य क्षेत्र के लिए खलील अहमद और सारांश जैन ने 2-2 जबकि दीपक चाहर और हर्ष दुबे ने 1-1 विकेट लिए।

