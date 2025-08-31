दलीप ट्रॉफी : तीसरे दिन की समाप्ति तक नॉर्थ जोन के पास 563 रन की बढ़त

बेंगलुरु, 30 अगस्त (आईएएनएस)। दलीप ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल-1 में तीसरे दिन की समाप्ति तक नॉर्थ जोन मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। इस टीम ने दूसरी पारी में दो विकेट गंवाकर 388 रन बना लिए हैं। टीम के पास 563 रन की विशाल लीड है।

बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड में जारी इस मुकाबले में टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी नॉर्थ जोन की टीम ने पहली पारी में 405 रन बनाए। टीम के लिए कन्हैया वधावन ने 152 गेंदों में सर्वाधिक 76 रन बनाए। इनके अलावा आयुष बडोनी ने 60 गेंदों में 63 रन की पारी खेली।

विपक्षी टीम की ओर से मनीषी ने 111 रन देकर सर्वाधिक 6 विकेट चटकाए, जबकि सूरज जायसवाल को 2 विकेट हाथ लगे।

इसके जवाब में नॉर्थ जोन की टीम पहली पारी में महज 230 रन पर सिमट गई। इस टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। ईस्ट जोन महज 66 के स्कोर तक अपने 3 विकेट गंवा चुकी थी। यहां से कप्तान रियान पराग ने टीम को संभाला, लेकिन उसे विशाल स्कोर तक नहीं पहुंचा सके।

नॉर्थ जोन की ओर से विराट सिंह ने सर्वाधिक 69 रन बनाए। इनके अलावा, उत्कर्ष सिंह ने 38, जबकि रियान पराग ने 39 रन जुटाए।

नॉर्थ जोन की ओर से आकिब नबी ने 5 शिकार किए, जबकि हर्षित राणा को 2 सफलताएं हाथ लगीं।

पहली पारी के आधार पर नॉर्थ जोन के पास 175 रन की लीड थी। टीम ने दूसरी पारी में शानदार शुरुआत की। कप्तान अंकित कुमार ने शुभम खजूरिया के साथ पहले विकेट के लिए 54 रन जुटाए। शुभम 21 रन बनाकर आउट हुए।

इसके बाद कप्तान ने यश ढुल के साथ दूसरे विकेट के लिए 240 जुटाते हुए टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया। यश 3 चौकों और 14 छक्कों की मदद से 133 रन बनाकर पवेलियन लौटे।

टीम 294 के स्कोर तक अपना दूसरा विकेट गंवा चुकी थी। यहां से अंकित कुमार ने आयुष बडोनी के साथ तीसरे विकेट के लिए 94 रन की अटूट साझेदारी करते हुए दिन की समाप्ति तक टीम को 400 के करीब ला दिया।

अंकित दूसरी पारी में 264 गेंदों का सामना कर चुके हैं। इस दौरान उन्होंने एक छक्के और 16 चौकों की मदद से नाबाद 168 रन जुटा लिए हैं। वहीं, आयुष 56 रन बनाकर नाबाद हैं। विपक्षी टीम के लिए सूरज जायसवाल और रियान पराग एक-एक शिकार कर चुके हैं।

--आईएएनएस

आरएसजी