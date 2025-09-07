दलीप ट्रॉफी : शुभम खजूरिया के नाबाद शतक के बाद भी उत्तर क्षेत्र कमजोर स्थिति में

बेंगलुरु, 6 सितंबर (आईएएनएस)। बीसीसीआई के सीओई ग्राउंड 1 पर दक्षिण क्षेत्र और उत्तर क्षेत्र के बीच खेले जा रहे दलीप ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में तीसरे दिन उत्तर क्षेत्र के शुभम खजूरिया ने नाबाद शतक लगाया। इसके बावजूद तीसरे दिन स्टंप तक दक्षिण क्षेत्र के खिलाफ उत्तर क्षेत्र की स्थिति कमजोर नजर आ रही है।

तीसरे दिन स्टंप तक उत्तर क्षेत्र ने 5 विकेट के नुकसान पर 278 रन बनाए लिए थे। पारी की शुरुआत करने आए शुभम खजूरिया ने बेहतरीन शतक लगाया। 245 गेंदों पर 1 छक्का और 20 चौके की मदद से 128 रन बनाकर वह अब भी क्रीज पर मौजूद हैं। उन्हें निशांत सिंधु का अच्छा साथ मिला। सिंधु ने 148 गेंद पर 82 रन की पारी खेली और चौथे विकेट के लिए शुभम के साथ 171 रन की साझेदारी की। आयुष बडोनी ने 40 रन बनाए। यश ढुल 14 रन बनाकर आउट हुए। शुभम के साथ क्रीज पर साहिल लोत्रा 1 रन बनाकर मौजूद हैं।

खजूरिया के प्रथम श्रेणी करियर का यह आठवां शतक है। वह जम्मू कश्मीर की तरफ से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं।

नॉर्थ जोन की स्थिति बेहतर हो सकती थी अगर टीम ने दिन के आखिरी ओवरों में 272 के स्कोर पर बैक टू बैक दो विकेट न खोए होते। पहले चौथे विकेट के रूप में क्रीज पर सेट हो चुके बल्लेबाज सिंधु आउट हुए और फिर इसी स्कोर पर पांचवें विकेट के रूप में कन्हैया वधावन भी बिना खाता खोले आउट हो गए।

दक्षिण क्षेत्र के लिए गुरजपनीत सिंह ने शानदार गेंदबाजी की है। उत्तर क्षेत्र के गिरे 5 में से तीन विकेट उन्होंने लिए हैं।

पहली पारी के आधार पर उत्तर क्षेत्र अब भी दक्षिण क्षेत्र से 258 रन पीछे है।

दक्षिण क्षेत्र ने पहले बल्लेबाजी करते हुए नारायण जगदीसन के 197 रन की पारी की बदौलत 536 रन बनाए थे। देवदत्त पड्डिकल ने 57, रिकी भुई ने 54 और तनय त्यागराजन ने 58 रन की पारी खेली थी। उत्तर क्षेत्र के लिए निशांत सिंधु ने 5 विकेट लिए थे।

