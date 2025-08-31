दलीप ट्रॉफी : नॉर्थ ईस्ट जोन के खिलाफ मुकाबला ड्रॉ, सेमीफाइनल में सेंट्रल जोन

बेंगलुरु, 31 अगस्त (आईएएनएस)। सेंट्रल जोन और नॉर्थ ईस्ट जोन के बीच दलीप ट्रॉफी 2025 का क्वार्टर फाइनल-2 मुकाबला ड्रॉ रहा। मैच में शानदार बढ़त हासिल करने वाली सेंट्रल जोन ने सेमीफाइनल-2 में जगह बना ली है, जहां उसका सामना वेस्ट जोन से होगा।

मुकाबले में टॉस हारकर बल्लेबाजी के लिए उतरी सेंट्रल जोन ने पहली पारी 532/4 के स्कोर पर घोषित की। इस पारी में दानिश मालेवार ने 203 रन बनाए, जबकि कप्तान रजत पाटीदार 125 रन बनाकर आउट हुए।

इनके अलावा, आर्यन जुयाल ने 60, जबकि यश राठौड़ ने 87 रन की पारी खेली। विपक्षी टीम की ओर से आकाश चौधरी ने 2 शिकार किए, जबकि जोतिन ने एक विकेट हासिल किया।

इसके जवाब में नॉर्थ ईस्ट जोन पहली पारी में सिर्फ 185 रन पर सिमट गई। टीम के लिए कर्णजीत ने 48 रन का योगदान टीम के खाते में दिया, जबकि अंकुर मलिक ने 42 रन जुटाए। विपक्षी खेमे से आदित्य ठाकरे ने सर्वाधिक तीन शिकार किए।

सेंट्रल जोन के पास पहली पारी के आधार पर 347 रन की बढ़त थी। टीम ने दूसरी पारी 331/7 के स्कोर पर घोषित करते हुए 678 रन की विशाल बढ़त हासिल कर ली।

सेंट्रल जोन की दूसरी पारी में शुभम शर्मा ने सर्वाधिक 122 रन बनाए, जबकि यश राठौड़ ने 78 रन की पारी खेली। इनके अलावा रजत पाटीदार ने टीम के खाते में 66 रन जुटाए।

मुश्किल लक्ष्य का पीछा करने उतरी नॉर्थ ईस्ट जोन 58 ओवरों में 6 विकेट गंवा चुकी थी। टीम के खाते में सिर्फ 200 रन ही थे। इसी बीच दोनों कप्तान ड्रॉ के लिए सहमत हो गए।

क्वार्टर फाइनल-1 में नॉर्थ जोन और ईस्ट जोन के बीच मुकाबला भी ड्रॉ रहा। शानदार बढ़त हासिल करने वाली नॉर्थ जोन ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है, जहां उसका सामना साउथ जोन से होगा।

--आईएएनएस

आरएसजी