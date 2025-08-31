दलीप ट्रॉफी : नॉर्थ ईस्ट जोन को जीत के लिए 679 रन का टारगेट

बेंगलुरु, 30 अगस्त (आईएएनएस)। दलीप ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल-2 में सेंट्रल जोन मजबूत स्थिति में है। इस टीम ने तीसरे दिन की समाप्ति तक अपनी दूसरी पारी 331/7 के स्कोर पर घोषित करते हुए नॉर्थ ईस्ट जोन को जीत के लिए 679 रन का कठिन लक्ष्य दिया है।

बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड बी में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी सेंट्रल जोन की टीम ने पहली पारी 532/4 के स्कोर पर घोषित की।

इस टीम को महज 4 रन पर आयुष पांडे (3) के रूप में बड़ा झटका लगा गया था, लेकिन यहां से रजत पाटीदार ने दानिश मालेवार के साथ मजबूत साझेदारी करते हुए सेंट्रल जोन को मजबूत स्थिति में ला दिया।

सलामी बल्लेबाज आर्यन जुयाल 60 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुए, जिसके बाद पादीदार ने कप्तानी पारी खेलते हुए 96 गेंदों में 125 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 3 छक्के और 21 चौके लगाए।

दानिश ने इस पारी में 203 रन बनाते हुए सभी का ध्यान खींचा, जबकि यश राठौड़ ने नाबाद 87 रन बनाए। विपक्षी टीम की ओर से आकाश चौधरी ने 2, जबकि फिरोइजाम जोतिन ने एक विकेट हासिल किया।

इसके जवाब में नॉर्थ ईस्ट जोन पहली पारी में महज 185 रन पर सिमट गई। टीम के लिए कर्णजीत युमनम ने सर्वाधिक 48 रन बनाए, जबकि अंकुर मलिक ने 42 रन का योगदान टीम के खाते में दिया।

विपक्षी खेमे से आदित्य ठाकरे ने 3 विकेट झटके, जबकि हर्ष दुबे और खलील अहमद को 2-2 सफलताएं मिलीं। दीपक चाहर ने 1 विकेट अपने नाम किया।

सेंट्रल जोन के पास पहली पारी के आधार पर 347 रन की लीड थी। टीम ने दूसरी पारी में 331 रन बनाते हुए विपक्षी टीम को 679 रन का मुश्किल लक्ष्य दिया।

दूसरी पारी में सेंट्रल जोन 48 के स्कोर तक तीन विकेट गंवा चुकी थी, लेकिन एक बार फिर रजत पाटीदार ने कप्तानी पारी खेलते हुए टीम को संकट से निकाला।

पाटीदार ने शुभम शर्मा के साथ चौथे विकेट के लिए 122 रन जोड़ते हुए टीम की लीड को मजबूत बना दिया। शुभम शर्मा 122 रन बनाकर आउट हुए, जबकि रजत पाटीदार ने 66 रन की पारी खेली। इनके अलावा, यश राठौड़ ने टीम के खाते में 78 रन जोड़े।

नॉर्थ ईस्ट जोन की ओर से आकाश चौधरी और बिश्वोरजीत कोंथौजम ने 2-2 विकेट चटकाए, जबकि जोतिन और अंकुर मलिक को 1-1 विकेट हाथ लगा।

