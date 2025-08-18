खेल

दलीप ट्रॉफी : ईस्ट जोन को झटका, ईशान किशन-आकाश दीप क्वार्टर फाइनल से बाहर

Aug 18, 2025, 02:32 PM

नई दिल्ली, 18 अगस्त (आईएएनएस)। भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन और तेज गेंदबाज आकाश दीप दलीप ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल मैच से बाहर हो गए हैं। दोनों खिलाड़ी ईस्ट जोन टीम का हिस्सा हैं, जिसे 28 अगस्त से नॉर्थ जोन के खिलाफ मुकाबला खेलना है।

ईशान किशन की गैरमौजूदगी में बंगाल के सलामी बल्लेबाज अभिमन्यु ईश्वरन को ईस्ट जोन की कमान सौंपी गई है, जबकि ऑलराउंडर रियान पराग टीम के उप-कप्तान होंगे। अभिमन्यु ईश्वरन इंग्लैंड दौरे पर एक भी मुकाबला नहीं खेल सके थे।

वहीं, असम के मुख्तार हुसैन को आकाश दीप के स्थान पर ईस्ट जोन की टीम में शामिल किया गया है।

ईशान किशन बाएं टखने में लगी चोट के कारण इंग्लैंड के खिलाफ ओवल में पांचवें टेस्ट के लिए ऋषभ पंत की जगह लेने की दौड़ से बाहर हो गए थे। उनके स्थान पर एन जगदीशन को निर्णायक मुकाबले के लिए टीम में शामिल किया गया था।

आईएएनएस को सूत्रों के हवाले से पता चला है कि आकाश दीप की चोट की प्रकृति अभी भी एक रहस्य बनी हुई है। हालांकि, एक सूत्र ने दावा किया है कि आकाश दीप पीठ से संबंधित परेशानी से जूझ रहे हैं। इस खिलाड़ी को आराम करने की सलाह दी गई है।

आकाश दीप ने इंग्लैंड दौरे पर कुल 13 विकेट हासिल किए थे। इस दौरान बर्मिंघम में उन्होंने कुल 10 शिकार किए थे।

दलीप ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल के लिए ईस्ट जोन की टीम: अभिमन्यु ईश्वरन (कप्तान), आशीर्वाद स्वैन (विकेटकीपर), संदीप पटनायक, विराट सिंह, दानिश दास, स्रीदम पॉल, शरणदीप सिंह, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), रियान पराग (उप-कप्तान), उत्कर्ष सिंह, मनीषी, सूरज सिंधु जायसवाल, मुकेश कुमार, मुख्तार हुसैन और मोहम्मद शमी।

--आईएएनएस

आरएसजी

