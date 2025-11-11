दिल्ली धमाके के बाद हाई अलर्ट पर कोलकाता, भारत-साउथ अफ्रीका मैच के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा

कोलकाता, 11 नवंबर (आईएएनएस)। दिल्ली के लाल किले के पास सोमवार को हुए धमाके के बाद भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट मैच से पहले कोलकाता में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यहां 14 नवंबर से ईडन गार्डन्स में पहला टेस्ट मैच खेला जाना है।

कोलकाता पुलिस आयुक्त मनोज वर्मा ने हाई अलर्ट की पुष्टि करते हुए बताया कि वर्तमान में विशेष और अतिरिक्त उपाय किए जा रहे हैं।

कोलकाता पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, "हम हाई अलर्ट पर हैं। दिल्ली में हुए विस्फोट को ध्यान में रखते हुए, विशेष और अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। पुलिस के साथ विशेष कार्य बल (एसटीएफ) को भी तैनात किया जाएगा।"

कोलकाता पुलिस ने ईडन गार्डन्स और आसपास के इलाकों में सुरक्षा उपायों की समीक्षा शुरू कर दी है। सीरीज के पहले मैच की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए बंगाल क्रिकेट संघ (सीएबी) के अधिकारियों और पुलिस आयुक्त मनोज वर्मा के बीच मंगलवार को एक बैठक निर्धारित की गई है।

सूत्रों के मुताबिक, कोलकाता पुलिस ने पूरे शहर में, खासकर क्रिकेट स्टेडियम और उसके आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है। अधिकारी सभी दर्शकों की आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखेंगे।

पश्चिम बंगाल विधानसभा, राजभवन, कलकत्ता उच्च न्यायालय और आकाशवाणी के पास मौजूद यह स्टेडियम उच्च सुरक्षा क्षेत्र में आता है।

इस मुकाबले को देखने पहुंचने वाले प्रत्येक व्यक्ति की मेटल स्कैनर से कम से कम दो बार जांच की जाएगी। स्टेडियम के अंदर और बाहर सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। संदिग्ध वस्तुओं या बैग के साथ प्रवेश सख्त वर्जित रहेगा।

इसके अलावा, भारतीय और साउथ अफ्रीकी क्रिकेट टीमों के ठहरने वाले शहर के होटलों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सूत्र ने बताया है कि सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए भारत के हेड कोच गौतम गंभीर का मंगलवार को कालीघाट मंदिर जाने का कार्यक्रम स्थगित किया जा सकता है।

सोमवार शाम करीब 6.52 बजे लाल किले के पास हुए एक कार विस्फोट में 10 लोगों मौत हो गई। कई लोग घायल भी हुए हैं।

--आईएएनएस

आरएसजी