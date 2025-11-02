दिल्ली समेत कई शहरों में 'सेखों भारतीय वायुसेना मैराथन' का आयोजन, फिल्मी हस्तियों ने भी लिया हिस्सा

नई दिल्ली, 2 नवंबर (आईएएनएस)। देश के अलग-अलग हिस्सों में रविवार को 'सेखों भारतीय वायुसेना मैराथन-2025' का आयोजन किया गया। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रमों में एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने भी हिस्सा लिया और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की दौड़ वाली मैराथन को हरी झंडी दिखाई। कई फिल्मी हस्तियां भी 'सेखों भारतीय वायुसेना मैराथन' में शामिल हुईं।

एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा, "परमवीर चक्र विजेता फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों को श्रद्धांजलि देने के लिए इस मैराथन दौड़ का समर्थन करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वह हमारे आदर्श हैं और हम हर साल इस मैराथन का आयोजन करेंगे।"

वायुसेना उप-प्रमुख नर्मदेश्वर तिवारी कहते हैं, "हमें उम्मीद है कि भविष्य में यह मैराथन हर साल आयोजित होगी, और मुझे यकीन है कि अगले साल इसे और भी ज्यादा समर्थन मिलेगा। हम इसे देश के और भी राज्यों में आयोजित करेंगे।"

अभिनेता सुनील ग्रोवर, अभिनेत्री अर्चना पूरन सिंह, शेफाली शाह और हुमा कुरैशी ने भी दिल्ली में 'सेखों भारतीय वायु सेना मैराथन' को हरी झंडी दिखाई। अभिनेत्री अर्चना पूरन सिंह ने कहा, "भारतीय वायुसेना हमारे देश का गौरव है। हमने धावकों को प्रेरित नहीं किया है, उन्होंने हमें प्रेरित किया है।"

'सेखों भारतीय वायु सेना मैराथन' के बारे में अभिनेत्री शेफाली शाह ने कहा, "यहां आना हमारे लिए बेहद सम्मान की बात है। हमें नहीं पता कि हमने उनका उत्साह बढ़ाया है या नहीं, लेकिन उन्होंने हमारा उत्साह जरूर बढ़ाया है। हम चैन की नींद सो सकते हैं, क्योंकि हमारी सेनाएं हमारी रक्षा कर रही हैं। उन्हें सलाम है।"

इस मौके पर अभिनेत्री हुमा कुरैशी ने कहा, "हम सभी भारतीय वायुसेना पर बहुत खुश और गर्वित हैं। यह हमारे देश का गौरव है और मुझे लगता है कि यह एक अद्भुत पहल है।"

'सेखों भारतीय वायु सेना मैराथन' के बारे में अभिनेता सुनील ग्रोवर ने कहा, "मुझे यहां आकर और इस मैराथन का हिस्सा बनकर बहुत गर्व हो रहा है। सभी से मिलकर खुशी हुई।"

गुजरात के गांधीनगर में भी रविवार को 'सेखों भारतीय वायु सेना मैराथन' का आयोजन किया गया। विंग कमांडर पीएस राठौर ने कहा, "आज का कार्यक्रम भारतीय वायुसेना के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखों को सच्ची श्रद्धांजलि है। यह कार्यक्रम उनकी विरासत और वीरता को याद करने के लिए आयोजित किया गया था।"

राजस्थान के जोधपुर में आयोजित 'सेखों भारतीय वायुसेना मैराथन' में जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल और पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश पासवान ने भी हिस्सा लिया।

पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश पासवान ने कहा, "वायुसेना की ओर से आयोजित मैराथन बेहद उत्साह से भरी है और मेरा मानना ​​है कि ऐसे आयोजन वाकई जरूरी हैं। ये आयोजन आम जनता और हमारे सुरक्षाबलों, दोनों को प्रेरित करते हैं, उत्साह और प्रेरणा का संचार करते हैं और सभी को फिट रहने व अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।"

इसी तरह, उत्तर प्रदेश के आगरा में 'सेखों भारतीय वायु सेना मैराथन' का आयोजन हुआ।

