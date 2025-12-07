दिल्ली: मनोज तिवारी ने सांसद खेल महोत्सव का उद्घाटन किया, 42 टीमें टूर्नामेंट में खेलेंगी

दिल्ली, 7 दिसंबर (आईएएनएस)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद मनोज तिवारी ने उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी चौक यमुना खादर में सांसद खेल महोत्सव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एन श्रवण कुमार के साथ मिलकर प्रतीकात्मक रूप से क्रिकेट का टॉस किया, जिससे झरोदा और संत नगर की टीमों के बीच क्रिकेट टूर्नामेंट को आरंभ करवाया।

उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि टूर्नामेंट में 42 टीमें खेल रही हैं। इसमें 41 वार्डों से आईं 41 टीमें शामिल हैं और 42वीं टीम लोकसभा की मीडिया टीम है। इन सभी टीमों में कुल 620 खिलाड़ी हैं। उन्होंने बताया कि 19 दिसंबर को टूर्नामेंट का समापन होगा, जिस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मौजूद रहेंगी।

मनोज तिवारी ने बताया कि लगभग दो हफ्ते चलने वाले इस टूर्नामेंट में दिल्ली के बड़े-बड़े अधिकारी और कई नेता खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए आएंगे। उन्होंने बताया कि 41 मंडल अध्यक्षों को इस टूर्नामेंट से जुड़े संगठन के लिए मेंटॉर बनाया है। इस दौरान, मनोज तिवारी ने सभी खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दीं।

इसके बाद, मीडिया से बातचीत में भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा, "मैं बहुत खुश हूं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में सांसद खेल महोत्सव की घोषणा की। हमारा सौभाग्य है कि 2016 से यमुना चैलेंज ट्रॉफी शुरू की गई थी, हालांकि तब सांसद खेल महोत्सव नाम नहीं था। हमने जब सांसद के रूप में प्रधानमंत्री को इसकी रिपोर्ट दी तो वह बहुत खुश हुए और पूरे देश के सांसदों को ऐसा करने के लिए कहा।"

मनोज तिवारी ने कहा, "हमारे पास डीडीए के काबिल अफसर हैं। पुलिस व्यवस्था की गई है। टूर्नामेंट में एक लाख रुपये विजेता का इनाम है, लेकिन मीडिया को इंटरव्यू देते-देते पुरस्कार राशि बढ़ाकर सवा दो लाख रुपए और रनर-अप के लिए सवा लाख रुपए हो गई है। मुझे विश्वास है कि जिस खेल के लिए युवा तरसते हैं, वह हमारे प्रयास से खेल-खेल में हो जाता है।"

