खेल

दिल्ली में सम्मानित पेरिस ओलंपिक मेडलिस्ट, खेल मंत्री ने खिलाड़ियों के साथ कोच की भूमिका को सराहा

Oct 13, 2025, 03:46 PM

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर (आईएएनएस)। केंद्रीय खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों के पदक विजेताओं को सम्मानित किया।

इस समारोह में मनसुख मांडविया ने कहा, "मैं सभी मेडलिस्ट को बधाई देता हूं। उनके कोच को भी बधाई देता हूं। कोच ही एथलीट्स को तैयार करता है। हमारे देश को कोचों के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कोचिंग के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना चाहिए।"

उन्होंने कहा, "हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारे एथलीट सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के साथ प्रशिक्षण लेने के लिए विदेश जा सकें, अंतरराष्ट्रीय कोच भारत में प्रशिक्षण लेने आएं और हमारे अपने कोचों को विदेशों में प्रशिक्षण के अवसर मिलें। हमारा लक्ष्य भारत की अपनी प्रणाली को मजबूत और समन्वित करके देश में ही सक्षम और विश्वस्तरीय कोच तैयार करना है।"

उन्होंने कहा, "आज के वक्त में सरकारी नौकरी में 30 हजार से अधिक स्पोर्ट्स कोटा से एथलीट हैं। एथलीट्स की कमाई का जरिया सुनिश्चित करने के लिए स्पोर्ट्स कोटा का प्रावधान रखा गया है। स्पोर्ट्स कोटा से नौकरी पर लगे जो एथलीट कोच बनना चाहते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देकर कोच के रूप में काम दिया जाएगा। भारत की खेल नीति को पूरे विश्व में सराहा गया है। पीएम मोदी ने स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल पास करके हमारे गोल्ड की दिशा में आगे बढ़ने के लिए रास्ता सुनिश्चित कर दिया है। यह आगामी 1-2 महीनों में लागू हो जाएगा, ताकि हम खेलों में पारदर्शिता ला सकें। स्पोर्ट्स सेक्टर राजनीति करने का मंच नहीं है।"

खेल मंत्री ने पीएम मोदी के विजन को दोहराते हुए कहा, "पीएम मोदी ने कहा है कि 2036 ओलंपिक में भारत को टॉप-10 देशों में आना है। उन्होंने विजन दिया है कि 2047 में हमें टॉप-5 में आना है। जब लक्ष्य तय करते हैं, तो रास्ता तय करना बेहद जरूरी है।"

इस मौके पर ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर ने कहा, "हम फिलहाल वर्ल्ड चैंपियन और एशियन गेम्स जैसे इवेंट्स की तैयारी कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि जितना ज्यादा हो सके, अपनी स्किल को निखार सकें। टोक्यो ओलंपिक ने मुझे काफी कुछ सिखाया है।"

