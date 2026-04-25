दिल्ली कैपिटल्स में चैंपियन बनने के लिए हर जरूरी गुण मौजूद: केएल राहुल

नई दिल्ली, 25 अप्रैल (आईएएनएस)। दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) रविवार को अपने घरेलू मैदान अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में दोपहर 3:30 से आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन कर रही पंजाब किंग्स से खेलेगी। इस मैच से पहले डीसी के विकेटकीपर-बल्लेबाज केएल राहुल ने इस बात पर जोर दिया है कि हर मैच में जीत की मानसिकता बनाए रखना जरूरी है। राहुल ने कहा कि डीसी में चैंपियन बनने के हर गुण हैं।

राहुल ने पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच से पहले स्टार स्पोर्ट्स पर एक्स पर शेयर किए गए एक वीडियो में कहा, "निजी तौर पर मैं हमेशा हर गेम को एक जरूरी गेम मानता हूं और मेरे लिए यह बहुत खुशी की बात है कि अगले दो गेम उन टीमों के खिलाफ हैं जो अंकतालिका में नंबर 1 और 2 पर काबिज हैं।"

मजबूत टीमों के खिलाफ खुद को परखने की अहमियत पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, "आप सबसे अच्छी टीमों के खिलाफ खुद को चुनौती देना चाहते हैं और एक टीम के तौर पर हमारे लिए, मुझे लगता है कि आरसीबी को चिन्नास्वामी में हराने से हमें बहुत आत्मविश्वास मिला, क्योंकि वे वाकई एक अच्छी टीम हैं।"

पंजाब किंग्स से मैच पर राहुल ने कहा, "पंजाब अभी बहुत बढ़िया क्रिकेट खेल रही है। वे इस समय अजेय लग रहे हैं। तो, यही चुनौती है और यही हमे उत्साहित करने वाला है कि हम यह देखें कि हम गेम की शुरुआत में पंजाब पर कैसे दबाव डाल सकते हैं और कैसे दो अंक ले सकते हैं।"

राहुल ने कहा, "पंजाब पर जीत से हमें आत्मविश्वास मिलेगा। फिर हमारा अगला मैच आरसीबी के खिलाफ है। अगर हम लगातार दो जीत हासिल कर पाते हैं, तो इससे हमें जाहिर तौर पर अंक मिलेंगे और टेबल में अच्छा प्रदर्शन करने में मदद मिलेगी, लेकिन इससे हमें ग्रुप के अंदर कॉन्फिडेंस मिलेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे पास स्किल और टैलेंट है। हमारे पास वह सब कुछ है जो एक चैंपियन टीम बनने के लिए जरूरी है।"

पंजाब के किंग्स के खिलाफ मुकाबले के बाद डीसी का अगला मुकाबला आरसीबी के खिलाफ अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में ही है।

डीसी 6 मैचों में 3 जीत के साथ 6 अंक लेकर अंकतालिका में छठे स्थान पर है। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए डीसी को अगले मैचों में अच्छा प्रदर्शन करना होगा।

--आईएएनएस

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