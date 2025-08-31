दिल्ली के पश्चिमी जिले में साइक्लोथॉन का आयोजन, डीएम की अपील-रोज फिटनेस के लिए दें एक घंटा

नई दिल्ली, 31 अगस्त (आईएएनएस)। नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर पूरे देश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार सुबह दिल्ली के पश्चिम जिले में डीएम ऑफिस की ओर से एक साइक्लोथॉन (साइकिल रैली) निकाली गई।

इस रैली में बड़ी संख्या में स्कूली और कॉलेज के छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। इस मौके पर डीएम वंदना राव ने कहा कि यह आयोजन फिट इंडिया मूवमेंट का हिस्सा है, जिसका मुख्य उद्देश्य युवाओं और छात्रों को फिट रहने के लिए प्रेरित करना है। स्वस्थ युवा ही देश को प्रगति के पथ पर ले जाएंगे और दूसरों को भी फिट रहने का संदेश देंगे।

डीएम ने बताया, "फिट इंडिया कैंपेन के अंदर हमने संडे साइक्लोथॉन का आयोजन किया है। इसके अंतर्गत हम स्कूल कॉलेज के बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे कि वे हर संडे को साइकिल लेकर निकलें और एक्सरसाइज करें। आज के प्रोग्राम में 250 से 300 बच्चे शामिल हुए।

उन्होंने कहा कि छात्रों को अपने स्वास्थ्य के लिए रोजाना कम से कम एक घंटा शारीरिक गतिविधियों के लिए निकालना चाहिए। साइकिलिंग जैसी गतिविधियां न केवल स्वास्थ्य को बेहतर बनाती हैं, बल्कि पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद हैं।

डीएम ने कहा, "लोगों से मेरी अपील है कि वे प्रत्येक दिन अपने स्वास्थ्य के लिए एक घंटा निकालें, जिससे सप्ताह में चार या पांच दिन फिटनेस के लिए समय मिल जाए।"

हेल्थ एक्सपर्ट समीर भाटी ने कहा, "साइक्लोथॉन का प्रोग्राम फिट इंडिया मूवमेंट से जुड़ा है। यह प्रोग्राम डीएम के नेतृत्व में हुआ, जिसमें आसपास के स्कूल ने भाग लिया है।

कॉलेज के बच्चे भी शामिल रहे। योगा और जुंबा का भी आयोजन हुआ। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य यही रहा कि लोग स्पोर्ट्स से जुड़ें और फिटनेस को लेकर उनकी जागरूकता बढ़े।

खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए हर साल 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है।

