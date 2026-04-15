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दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मिलीं मिताली राज, पूर्व कप्तान ने 'नारी शक्ति वंदन' को जरूरी कदम बताया

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 15, 2026, 10:06 AM

नई दिल्ली, 15 अप्रैल (आईएएनएस)। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज ने तिरुपति में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मिलने के बाद ‘नारी शक्ति वंदन’ पहल की तरक्की की तारीफ की है और इसे सबको साथ लेकर चलने की दिशा में एक जरूरी कदम बताया है।

मिताली राज ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, "आपके अच्छे शब्दों के लिए शुक्रिया, मैम। तिरुपति में आपसे बात करके अच्छा लगा। नारी शक्ति वंदन के आसपास हुई तरक्की सच में हिम्मत बढ़ाने वाली है, और यह हमारे लोकतंत्र में ज्यादा प्रतिनिधित्व और सबको साथ लेकर चलने की तरक्की की दिशा में एक जरूरी कदम है।"

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व में इस पहल के लिए मिताली राज के समर्थन की तारीफ की थी।

मुख्यमंत्री ने एक्स पर लिखा था, "16-18 अप्रैल का समय देश के लिए एक अहम पल होगा। तिरुपति में महान क्रिकेटर और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान, मिताली राज के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। 'नारी शक्ति वंदन' के लिए उनका समर्थन एक बड़े राष्ट्रीय सोच नेशनल मूड को दिखाता है, जहां महिलाएं उपलब्धियों से नेतृत्व की ओर बढ़ रही हैं। संसद में महिलाओं का बढ़ा हुआ प्रतिनिधित्व भारत की लोकतांत्रिक यात्रा को नई गहराई देगा।"

रेखा गुप्ता और मिताली राज की यह बातचीत गुरुवार को संसद में 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' पर होने वाली चर्चा से पहले हुई है। चर्चा के आधार पर सितंबर 2023 में पास हुए महिला आरक्षण कानून में प्रस्तावित बदलावों पर विचार और बाद में पास होने की उम्मीद है। इस कानून में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है।

मिताली राज की बात करें तो क्रिकेट से संन्यास के बाद वह कमेंट्री और क्रिकेट से जुड़ी गतिविधियों में व्यस्त रहती हैं। मिताली आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन में महिला क्रिकेट ऑपरेशंस की कंसल्टेंट के तौर पर काम करती हैं। पिछले साल वनडे विश्व कप 2025 के दौरान मिताली राज के नाम पर एक स्टैंड का उद्घाटन किया गया था।

--आईएएनएस

पीएके

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