दक्षिण के अभिनेताओं ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को दी बधाई, बोले-यह जीत हर उस लड़की की, जिसने सपना देखने की हिम्मत की

Nov 03, 2025, 02:58 PM

नई दिल्ली, 3 नवंबर (आईएएनएस)। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2 नवंबर को वनडे विश्व कप में साउथ अफ्रीका को हराकर खिताब अपने नाम किया। भारत की इस ऐतिहासिक जीत पर देशभर से टीम को शुभकामनाएं मिल रही हैं। टीम इंडिया की जीत पर साउथ फिल्मों के सुपरस्टारों ने भी बधाई दी है।

सुपरस्टार महेश बाबू ने महिला क्रिकेट टीम को जीत की बधाई देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि क्या अद्भुत क्षण है। भारतीय महिला टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण धैर्य और चरित्र दिखाया है और यह चैंपियन बनने का क्षण भारत की हर चीज को परिभाषित करता है।

फिल्म अभिनेता मोहनलाल ने एक्स पर लिखा कि इतिहास रच दिया गया है और वह नीले रंग में रंगा गया है। हमारी महिला टीम इंडिया ने दुनिया को दिखा दिया है कि दृढ़ संकल्प और एकता से क्या हासिल किया जा सकता है। आपने लाखों लोगों को प्रेरित किया है और पूरे देश को गर्व से भर दिया है।

अभिनेता और राजनेता कमल हसन ने एक्स पोस्ट में लिखा कि भारतीय महिला क्रिकेट का 1983 का वो पल आ गया है। आपके नाम लोककथाओं में अमर रहेंगे। उनकी विरासत लाखों सपनों को जगाएगी। बधाई हो, टीम इंडिया।

मेगास्टार चिरंजीवी ने सोशल मीडिया हैंडल पर महिला क्रिकेट टीम की फोटो पोस्ट कर लिखा कि भारतीय क्रिकेट के लिए कितना गौरवशाली और ऐतिहासिक दिन है।

महिला विश्व कप 2025 में इस शानदार जीत के लिए हमारी भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई। यह हर उस युवा लड़की की जीत है जिसने सपने देखने की हिम्मत की, हर उस माता-पिता की जीत है जिसने उन पर विश्वास किया और हर उस प्रशंसक की जीत है जिसने गर्व से जयकार की। चमकते रहो और बाधाओं को तोड़ते रहो। जय हिंद।

