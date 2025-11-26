दक्षिण अफ्रीका से हार के बाद विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अंक तालिका में भारत को तगड़ा नुकसान

नई दिल्ली, 26 नवंबर (आईएएनएस)। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज 0-2 से गंवाने के बाद विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की अंकतालिका में भारत की रैंकिंग में बड़ी गिरावट आयी है। हार के बाद भारत का एक बार फिर से विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचना मुश्किल हो गया है।

भारतीय टीम को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 साइकिल में कुल 18 टेस्ट खेलने थे। इसमें से 9 टेस्ट भारतीय टीम खेल चुकी है। 9 टेस्ट मैचों में टीम इंडिया को 4 टेस्ट मैचों में जीत और 4 टेस्ट मैचों में हार मिली है। 1 मैच ड्रा रहा है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज 0-2 से गंवाने के बाद भारतीय टीम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (2025-27) की अंकतालिका में पांचवें स्थान पर चली गई।

भारतीय टीम को अगली टेस्ट सीरीज अगस्त 2026 में श्रीलंका के खिलाफ खेलनी है। 2 टेस्ट मैचों की ये सीरीज श्रीलंका में ही खेली जाएगी। इसके बाद अक्टूबर 2026 में न्यूजीलैंड में 2 टेस्ट और फिर जनवरी 2027 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घर में 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है।

भारतीय टीम को अगले 9 टेस्ट मैचों में जीत का दर बढ़ाना होगा, तभी हम फाइनल में पहुंचने की उम्मीद कर सकते हैं।

विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की अंकतालिका की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया 4 टेस्ट में 4 जीत के साथ पहले, दक्षिण अफ्रीका 4 टेस्ट में 3 जीत और 1 हार के साथ दूसरे, श्रीलंका 2 टेस्ट में 1 जीत और 1 ड्रा के साथ तीसरे, पाकिस्तान 2 टेस्ट में 1 जीत और 1 हार के साथ चौथे, और भारत 9 टेस्ट में 4 जीत, 4 हार और 1 ड्रा के साथ पांचवें स्थान पर है।

इंग्लैंड 6 टेस्ट में 2 जीत, 3 हार और 1 ड्रा के साथ छठे, बांग्लादेश 2 टेस्ट में 1 हार और 1 ड्रा के साथ सातवें और वेस्टइंडीज 5 टेस्ट में 5 हार के साथ आठवें स्थान पर है। नौवें स्थान पर मौजूद न्यूजीलैंड ने अब तक मौजूदा चैंपियनशिप साइकिल में एक भी टेस्ट नहीं खेला है।

--आईएएनएस

पीएके