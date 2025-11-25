दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट में रवींद्र जडेजा के 50 विकेट पूरे, दिग्गजों की सूची में जुड़ा नाम

गुवाहाटी, 25 नवंबर (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने टेस्ट क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 50 विकेट पूरे कर लिए हैं। यह उपलब्धि हासिल करने वाले जडेजा भारत के पांचवें गेंदबाज हैं।

रवींद्र जडेजा ने गुवाहाटी टेस्ट के चौथे दिन दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी में अपना दूसरा विकेट लेते ही इस टीम के खिलाफ अपने 50 टेस्ट विकेट पूरे कर लिए। अनिल कुंबले, जवागल श्रीनाथ, हरभजन सिंह और आर अश्विन के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाले वह पांचवें भारतीय गेंदबाज हैं।

जडेजा ने 19 पारियों में 50 विकेट हासिल किए। अनिल कुंबले ने 40 पारियों में 54, जवागल श्रीनाथ ने 25 पारियों में 64, हरभजन सिंह ने 19 पारियों में 60 और आर अश्विन ने 26 पारियों में 57 विकेट लिए थे।

जडेजा ने भारत में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में अनिल कुंबले को पीछे छोड़ा। कुंबले ने 9 टेस्ट में 39 विकेट लिए थे। जडेजा के 9 टेस्ट में 44 विकेट हो चुके हैं (टेस्ट जारी है)। भारत में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट आर अश्विन के नाम हैं। उन्होंने 7 टेस्ट मैचों में 46 विकेट लिए थे।

बाएं हाथ से स्पिन गेंदबाजी करने वाले जडेजा टेस्ट फॉर्मेट में भारत ही नहीं दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर माने जाते हैं। गेंदबाजी या बल्लेबाजी से अब तक वह भारतीय टीम को अकेले दम दर्जनों मैच जीता चुके हैं। जडेजा ने 89 टेस्ट मैचों की 132 पारियों में 6 शतक और 27 अर्धशतक लगाते हुए 4,041 रन बनाए हैं। वहीं 348 विकेट ले चुके हैं। इस दौरान एक पारी में 5 या उससे अधिक विकेट लेने की उपलब्धि 15 बार हासिल कर चुके हैं।

--आईएएनएस

पीएके