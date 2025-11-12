दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ केएल राहुल, रवींद्र जडेजा और ऋषभ पंत क्यों अहम है?

नई दिल्ली, 12 नवंबर (आईएएनएस)। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज 14 नवंबर से कोलकाता में शुरू हो रही है। दक्षिण अफ्रीका का टेस्ट में भारतीय सरजमीं पर अच्छा प्रदर्शन रहा है। वहीं भारतीय टीम टेस्ट फॉर्मेट में बदलाव के दौर से गुजर रही है। रोहित शर्मा और विराट कोहली के बिना भारतीय टीम का बल्लेबाजी क्रम बिल्कुल युवा है। युवा बल्लेबाजों के लिए दक्षिण अफ्रीका सीरीज अपनी क्षमता को साबित करने के लिए एक मंच की तरह भी है।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में जिन भारतीय बल्लेबाजों पर सबसे ज्यादा नजर रहेगी, उनमें केएल राहुल, रवींद्र जडेजा और ऋषभ पंत का नाम प्रमुख है। मौजूदा टीम में मौजूद इन खिलाड़ियों के पास ही दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज्यादा रन है। आगामी सीरीज में ये तीनों ही भारतीय टीम के लिए अहम साबित हो सकते हैं।

केएल राहुल मौजूदा भारतीय टीम के सबसे अनुभवी बल्लेबाज हैं। 2018 से 2024 के बीच राहुल ने 7 टेस्ट मैचों की 13 पारियों में 2 शतक और 1 अर्धशतक लगाते हुए 369 रन बनाए हैं। राहुल ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में खेली गई टेस्ट सीरीज में बेहतरीन फॉर्म में दिखे थे। दक्षिण अफ्रीका सीरीज में भी उनसे टीम इंडिया को मजबूत शुरुआत की उम्मीद रहेगी।

रवींद्र जडेजा गेंदबाजी के साथ-साथ बल्लेबाजी में पिछले कुछ समय से लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में जडेजा ने 516 रन बनाए थे। वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में भी जडेजा ने शतक लगाया था। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी जडेजा बल्ले से बेहतरीन रहे हैं और 2013 से 2024 के बीच 9 मैचों में 329 रन बना चुके हैं। वह मौजूदा टीम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे सफल भारतीय बल्लेबाज हैं।

ऋषभ पंत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 टेस्ट में 186 रन बनाए हैं।

यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पिछली टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम का हिस्सा रहे थे, लेकिन दोनों अपनी क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर सके थे। गिल ने 2 मैचों में 74 और जायसवाल ने 2 मैचों में 50 रन बनाए थे।

शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज में बड़ा स्कोर कर सकते हैं। इसके बावजूद सीरीज में शीर्ष क्रम में राहुल और मध्यक्रम में रवींद्र जडेजा के प्रदर्शन पर नजर रहेगी।

