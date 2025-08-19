खेल

दक्षिण अफ्रीका को बड़ा झटका, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हुए कगिसो रबाडा

Aug 19, 2025, 09:25 AM

नई दिल्ली, 19 अगस्त (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज से पहले दक्षिण अफ्रीका को बड़ा झटका लगा। टीम की तेज गेंदबाजी का सबसे प्रमुख चेहरा कगिसो रबाडा इंजरी की वजह से पूरी सीरीज से बाहर हो गए।

कगिसो रबाडा के दाहिने टखने में सूजन थी। सोमवार को हुए स्कैन में गंभीर चोट का पता चला। इसके बाद उन्हें वनडे सीरीज से बाहर कर दिया गया।

क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने कहा, "वह ऑस्ट्रेलिया में ही रहेंगे और दक्षिण अफ्रीकी मेडिकल स्टाफ की देखरेख में रिहैबिलिटेशन से गुजरेंगे।"

कगिसो रबाडा की जगह वनडे सीरीज में बाएं हाथ के 19 साल के तेज गेंदबाज क्वेल मफाका को टीम में जगह दी गई है। मफाका का हाल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ संपन्न तीन टी20 मैचों की सीरीज में अच्छा प्रदर्शन रहा था। इस युवा गेंदबाज ने 9 विकेट झटके थे। इसी प्रदर्शन के आधार पर उन्हें रबाडा के विकल्प के रूप में टीम में जगह दी गई है। हालांकि, वह पहले वनडे का हिस्सा नहीं हैं।

मफाका ने अब तक 2 वनडे मैचों में 5 विकेट लिए हैं।

वहीं, कगिसो रबाडा का वनडे सीरीज से बाहर होना दक्षिण अफ्रीका के लिए बड़ा झटका है। रबाडा एक ऐसे गेंदबाज हैं, जो टीम के लिए अपनी गेंदबाजी की बदौलत अकेले दम मैच जिताते रहे हैं। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐतिहासिक जीत में रबाडा का अहम योगदान रहा था। दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने मैच में कुल 9 विकेट लिए थे।

अगर वनडे करियर की बात करें तो 30 साल के इस घातक तेज गेंदबाज ने 106 वनडे मैचों में 168 विकेट लिए हैं।

दक्षिण अफ्रीकी टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज में 1-2 से हार का सामना करना पड़ा था। तीन वनडे मैचों की सीरीज में दक्षिण अफ्रीका पलटवार की कोशिश में है।

