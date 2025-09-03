खेल

दक्षिण अफ्रीका को बड़ा झटका, इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हुआ ये बल्लेबाज

Sep 03, 2025

नई दिल्ली, 3 सितंबर (आईएएनएस)। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के आखिरी दो मैचों से पहले दक्षिण अफ्रीका को तगड़ा झटका लगा है। बाएं हाथ के धुरंधर बल्लेबाज टोनी डी जोरजी वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं।

सीरीज के पहले मैच के दौरान क्षेत्ररक्षण करते हुए डी जोरजी चोटिल हो गए थे। जोरजी जोस बटलर के शॉट को चार रन जाने से रोकने की कोशिश में चोटिल हुए। जोरजी अपने प्रयास में सफल रहे थे और उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन से पहले रोक दी थी, लेकिन इस दौरान उनकी बाईं हैमस्ट्रिंग में चोट लग गई।

इंजरी के बाद डोरजी इलाज के लिए मैदान से बाहर चले गए थे। डोरजी स्कैन और इलाज के लिए दक्षिण अफ्रीका लौटेंगे।

डी जोरजी की जगह किसी अन्य बल्लेबाज को टीम में शामिल नहीं किया गया है। जोरजी को इंजर्ड मैथ्यू ब्रीट्जके की जगह प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया था। जोरजी की इंजरी के बाद मैथ्यू ब्रीट्जके को मौका दिया जाएगा। वह फिट हो चुके हैं और शेष दो मैचों में चयन के लिए उपलब्ध हैं। ब्रीट्जके को चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए भेजा जा सकता है।

दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कागिसो रबाडा की उपलब्धता के बारे में अभी कोई और जानकारी नहीं है, जो टखने में सूजन के कारण ऑस्ट्रेलिया में वनडे मैच नहीं खेल पाए थे और हेडिंग्ले में भी नहीं खेले थे। डरहम के लिए खेल रहे कोडी यूसुफ को दक्षिण अफ्रीकी टीम में शामिल किया गया है, जिससे पता चलता है कि रबाडा टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों तक शायद ही खेल पाएं।

अगले मैचों में कप्तान टेंबा बवुमा को भी वर्क लोड मैनेजमेंट के तहत किसी एक मैच में आराम दिया जा सकता है।

दक्षिण अफ्रीका सीरीज में 1-0 से आगे है। सीरीज के बाकी दो मैच 4 और 7 सितंबर को खेले जाएंगे।

