दक्षिण अफ्रीका को अच्छी शुरुआत करनी होगी, भारत में वापसी मुश्किल होती है: ग्रीम स्मिथ

Nov 13, 2025, 05:38 AM

मुंबई, 12 नवंबर (आईएएनएस)। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज की शुरुआत 14 नवंबर से कोलकाता में हो रही है। भारतीय टीम अपनी धरती पर बेहद मजबूत मानी जाती है। वहीं, दक्षिण अफ्रीका टेंबा बवुमा की कप्तानी में लंबे समय से टेस्ट फॉर्मेट में अच्छा प्रदर्शन कर रही है और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (2023-25) की विजेता है। इस वजह से भारत-दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज के रोमांचक होने की उम्मीद है।

पूर्व दक्षिण अफ्रीकी कप्तान ग्रीम स्मिथ ने कहा है कि दक्षिण अफ्रीका को टेस्ट सीरीज की शुरुआत मजबूती से करनी होगी और पहले टेस्ट में जीत की कोशिश करनी होगी। भारत की परिस्थितियों में वापसी मुश्किल होती है।

ग्रीम स्मिथ ने कहा, "दक्षिण अफ्रीका को पारी की शुरुआत में जसप्रीत बुमराह का डटकर सामना करना होगा और इसके बाद भारतीय स्पिनरों का सामना भी सतर्कता से करना होगा। अगर शुरुआत में ही 2-3 विकेट गिर गए और फिर स्पिनर आ गए। उसके बाद टीम के लिए मुश्किल हो जाएगी। टीम को शुरुआत में विकेट खोने से बचना होगा।"

तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा की प्रशंसा करते हुए ग्रीम स्मिथ ने कहा कि वह निश्चित रूप से आक्रमण का अगुआ है, और वह नई गेंद से लय कैसे बना पाता है, यह टेम्बा की कप्तानी वाली टीम के लिए महत्वपूर्ण होगा। केशव महाराज और साइमन हार्मर की स्पिन जोड़ी खतरनाक साबित हो सकती है, लेकिन तेज गेंदबाज रिवर्स स्विंग को कैसे संभालते हैं, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा।

स्मिथ ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि कोलकाता की पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी होगी। यह एक ऐसा स्टेडियम है जो अगर यह भरा हुआ हो, तो दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगा।

स्मिथ की कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका ने भारत में एकमात्र टेस्ट सीरीज जीती है।

--आईएएनएस

पीएके

