दक्षिण अफ्रीका 'ए' के खिलाफ तेज गेंदबाजों ने कराई भारत 'ए' की वापसी

बेंगलुरु, 7 नवंबर (आईएएनएस) बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सिलेंस ग्राउंड में खेले जा रहे दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ चार दिवसीय मैच के दूसरे दिन तेज गेंदबाजों की बदौलत भारतीय टीम ने मैच में वापसी की। भारत ए ने दक्षिण अफ्रीका ए को पहली पारी में 221 रन पर समेट दिया।

शुक्रवार को दक्षिण अफ्रीका ए की पहली पारी भारत की पहली पारी की तरह ही रही। कप्तान मार्क्स एकरमैन एकमात्र ऐसे बल्लेबाज रहे जिन्हें भारतीय गेंदबाज प्रभावित नहीं कर पाए। पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे एकरमैन ने 118 गेंद पर 5 छक्के और 17 चौके लगाते हुए 134 रन बनाए। इसके अलावा जॉर्डन हर्मनन ने 26 और पी सुब्रायन ने 20 रन बनाए। शेष 8 बल्लेबाज 2 अंक में प्रवेश नहीं कर सके। राष्ट्रीय टीम के कप्तान टेंबा बवुमा भी अपना खाता नहीं खोल सके।

दक्षिण अफ्रीकी टीम 47.3 ओवर में 221 रन पर सिमट गई।

दक्षिण अफ्रीका को 221 रन पर समेटने में भारतीय तेज गेंदबाजों की भूमिका रही। प्रसिद्ध कृष्णा ने 3, जबकि सिराज और आकाशदीप ने 2-2 विकेट लिए। कुलदीप यादव और हर्ष दुबे को 1-1 विकेट मिले।

भारत को पहली पारी के आधार पर 34 रन की बढ़त मिली।

भारत की पहली पारी ध्रुव जुरेल के नाबाद 132 रन की बदौलत 255 पर सिमटी थी।

शुक्रवार को दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने अपनी दूसरी पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 78 रन बना लिए थे। कुलदीप यादव नाइट वॉचमैन के रूप में आए हैं, वे शून्य पर नाबाद हैं। वहीं पारी की शुरुआत करने उतरे केएल राहुल 26 रन पर नाबाद हैं। साई सुदर्शन 23 और देवदत्त पड्डिकल 24 रन बनाकर आउट हुए। राहुल के साथ पारी की शुरुआत करने आए अभिमन्यु ईश्वरन खाता भी नहीं खोल सके।

भारतीय टीम की कुल बढ़त 112 रन की हो चुकी है।

--आईएएनएस

