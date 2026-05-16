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थाईलैंड ओपन: सात्विक-चिराग सेमीफाइनल में, सिंधु को यामागुची ने हराया

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 16, 2026, 04:04 AM

पथुमवान, 15 मई (आईएएनएस)। भारत की शीर्ष पुरुष जोड़ी सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी शुक्रवार को थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए।

टॉप सीडेड भारतीय पुरुष डबल टीम ने जापान के ताकुमी नोमुरा और युइची शिमोगामी के खिलाफ 41 मिनट तक चले मुकाबले में 21-12, 21-13 से जीत हासिल की। यह 2026 में बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर इवेंट में उनका पहला सेमीफाइनल है।

जापानी जोड़ी के खिलाफ पहली बार खेलते हुए, सात्विक और चिराग शुरू से नियंत्रण में थे। भारतीय जोड़ी ने पहले गेम में 10-0 की शानदार बढ़त बना ली थी।

जापानी जोड़ी ने इंटरवल के बाद थोड़ी वापसी की और बढ़त को चार पॉइंट्स से घटाकर 10-14 कर दिया, लेकिन भारतीय जोड़ी ने जल्दी ही अपनी बढ़त वापस पा ली और पहला गेम आसानी से खत्म कर दिया।

दूसरा गेम शुरू में थोड़ा ज्यादा कड़ा था, जिसमें जापानी जोड़ी पहले हाफ में ज्यादातर समय दो पॉइंट्स के अंदर रही। हालांकि, सात्विक और चिराग ने अपना आपा नहीं खोया और धीरे-धीरे बढ़त बनाते हुए मैच को निर्णायक रूप से अपने नाम कर लिया।

सात्विक और चिराग की जोड़ी सेमीफाइनल में मलेशिया की गोह से फेई और नूर इजुद्दीन या स्कॉटलैंड के क्रिस्टोफर ग्रिमली और मैथ्यू ग्रिमली की जोड़ी से भिड़ेगी।

वहीं, पीवी सिंधु को जापान की अकाने यामागुची के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। सिंधु को अकाने यामागुची ने 21-19, 18-21, 15-21 से हराया।

सिंधु ने जापानी स्टार के खिलाफ 15-11 के अच्छे हेड-टू-हेड रिकॉर्ड के साथ मैच शुरू किया और एक कड़ा शुरुआती गेम जीतने में कामयाब रहीं, जब तक कि स्कोर 19-19 से बराबर नहीं हो गया, तब तक पॉइंट्स का लेन-देन होता रहा। फिर उन्होंने अगले दो पॉइंट्स जीतकर बढ़त बना ली।

दूसरे गेम में, सिंधु मजबूत दिखीं क्योंकि उन्होंने मिड-गेम इंटरवल पर चार पॉइंट्स की बढ़त बना रखी थी। लेकिन, लगातार हुई गलतियों की वजह से यामागुची ने सात पॉइंट लेकर मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरा गेम जीतकर जापानी खिलाड़ी ने मैच अपने नाम किया। यह मैच 61 मिनट तक चला।

--आईएएनएस

पीएके

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