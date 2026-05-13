थाईलैंड ओपन: सात्विक-चिराग मुश्किलों से उबरकर दूसरे राउंड में पहुंचे

बैंकॉक, 12 मई (आईएएनएस)। थाईलैंड ओपन 2026 में भारत की पूर्व वर्ल्ड नंबर 1 जोड़ी सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने अपने अभियान की शुरुआत शानदार की। मंगलवार को थाईलैंड के बैंकॉक में निमिबुत्र स्टेडियम में बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर में उन्होंने एक कड़े मुकाबले में जीत हासिल की।

बैडमिंटन वर्ल्ड रैंकिंग में चौथे स्थान पर काबिज टॉप सीड सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया की अनसीडेड जोड़ी पुत्रा एरवियानस्याह और बागास मौलाना को 21-19, 23-21, 21-10 से शिकस्त देकर दूसरे राउंड में जगह बनाई। अब यह जोड़ी राउंड ऑफ 16 में मलेशिया के गूंटींग ब्रायन, जेरेमी और हैकल मुहम्मद का सामना करेगी।

राउंड ऑफ 32 के मैच में धीमी शुरुआत के बाद 11-16 से पिछड़ने के बावजूद, मौजूदा एशियन गेम्स चैंपियन सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने शानदार वापसी करते हुए लगातार सात अंक हासिल किए। इससे उन्होंने मैच पर अपना नियंत्रण कर लिया और पहला गेम बेहद करीबी अंतर से अपने नाम किया।

दूसरे गेम में मैच का रुख बदल गया। इंडोनेशियाई जोड़ी ने 11-9 से पिछड़ने के बाद जोरदार वापसी की और गेम को टाई-ब्रेक तक खींच लिया। इस टाई-ब्रेक को जीतकर उन्होंने मैच को निर्णायक गेम तक पहुंचा दिया।

हालांकि, भारत के इन शीर्ष खिलाड़ियों ने यह सुनिश्चित किया कि अब उन्हें किसी और मुश्किल का सामना न करना पड़े। उन्होंने निर्णायक गेम की शुरुआत से ही अपना दबदबा बनाए रखा और 1 घंटे 4 मिनट में यह मुकाबला अपने नाम कर लिया।

सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी अब अपने तीसरे थाईलैंड ओपन खिताब पर नजर गड़ाए हुए है। इससे पहले, वे दो बार (2019 और 2024) बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर सुपर 500 सीरीज का खिताब जीत चुके हैं।

दूसरी तरफ, भारत की एक अन्य पुरुष युगल जोड़ी एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसकारुनन के लिए यह दिन निराशाजनक रहा, जो पहले ही राउंड में चीनी ताइपे की जोड़ी लिन यू-चिएह और चेन झी-रे के हाथों 18-21, 20-22 से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। महिला डबल्स में, ऋतापर्णा पांडा और स्वेतापर्णा पांडा भी अपना पहला मैच चीनी ताइपे की चिह-चुन लिन और यांग चू-युन के खिलाफ 9-21, 11-21 से हार गईं।

पुरुष सिंगल्स के क्वालीफाइंग मुकाबलों में, मानव चौधरी ने पेरिस 2024 ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता मलेशिया के ली जी जिया को कड़ी टक्कर दी, लेकिन 9-21, 18-21 से हार गए। अनुष्का शाहपुरकर भी महिला सिंगल्स के क्वालीफायर में थाईलैंड की याटावीमीन केतक्लिएंग से 5-21, 7-21 से हारकर बाहर हो गईं।

मोहित जगलान और लक्षिता जगलान का मिक्स्ड डबल्स का सफर भी क्वालीफायर में ही खत्म हो गया, जिन्हें चीनी ताइपे के त्साई फू-चेंग और सुंग यू-ह्सुआन से 11-21, 18-21 से हार का सामना करना पड़ा।

भारत ने इस साल बैंकॉक में होने वाले बीडब्ल्यूएफ सुपर 500 टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए 27 सदस्यों का एक बड़ा दल भेजा है। अन्य भारतीय खिलाड़ियों में, आयुष शेट्टी का मुकाबला जापान के आठवीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी कोदाई नाराओका से होगा। तरुण मन्नेपल्ली का मुकाबला जापान के ही एक अन्य खिलाड़ी कोकी वतानाबे से होगा। वहीं, किदांबी श्रीकांत अपने अभियान की शुरुआत आठवीं रैंक वाले लोह कीन यू के खिलाफ करेंगे। सातवीं वरीयता प्राप्त और विश्व रैंकिंग में 11वें स्थान पर काबिज लक्ष्य सेन मंगलवार को जय हेंग जेसन लेह के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगे।

--आईएएनएस

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