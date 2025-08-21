द हंड्रेड विमेंस : लिचफील्ड-सदरलैंड की अटूट साझेदारी, सुपरचार्जर्स ने लंदन स्प्रिट को रौंदा

नई दिल्ली, 20 अगस्त (आईएनएस)। नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स विमेंस की टीम ने बुधवार को द हंड्रेड विमेंस कॉम्पिटिशन 2025 के 22वें मैच को अपने नाम किया। इस टीम ने लंदन स्प्रिट विमेंस के खिलाफ आठ विकेट से शानदार जीत हासिल की।

नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स विमेंस छह में से चार मुकाबले जीतकर प्वाइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर पहुंच चुकी है। वहीं, छह में से दो मुकाबले गंवाकर लंदन स्प्रिट विमेंस चौथे स्थान पर है।

लंदन में खेले गए इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी लंदन स्प्रिट विमेंस ने निर्धारित 100 गेंदों में आठ विकेट खोकर 90 रन बनाए। टीम नौ रन तक किरा चथली (0) और कॉर्डेलिया ग्रिफिथ (1) का विकेट गंवा चुकी थी।

यहां से जॉर्जिया रेडमायने ने चार्ली नॉट के साथ 25 रन जोड़ते हुए टीम को संभाला। चार्ली 16 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट हुईं, जबकि रेडमायने ने 29 गेंदों में तीन चौकों के साथ 29 रन की पारी खेली।

इनके अलावा ईसी वोंग ने 24 गेंदों में नाबाद 24 रन बनाए, जबकि कप्तान चार्ली डीन ने 12 रन टीम के खाते में जोड़े।

विपक्षी टीम की तरफ से एनाबेल सदरलैंड ने सर्वाधिक तीन विकेट झटके, जबकि ग्रेस बैलिंगर और निकोला कैरी ने दो-दो सफलताएं हासिल कीं। शेष एक विकेट केट क्रॉस को मिला।

इसके जवाब में नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स विमेंस ने 66 गेंदों में मुकाबला जीत लिया। इस टीम को खाता खुलते ही एलिस रिचर्ड्स (0) के रूप में पहला झटका लगा। इसके बाद 17 के कुल योग पर सलामी बल्लेबाज डेविना पेरिन (4) भी आउट हो गईं।

यहां से फोएबे लिचफील्ड ने एनाबेल सदरलैंड के साथ तीसरे विकेट के लिए 76 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को जीत दिलाई।

फोएबे लिचफील्ड ने 38 गेंदों में 10 चौकों की मदद से नाबाद 55 रन बनाए, जबकि सदरलैंड ने 21 गेंदों में नाबाद 29 रन टीम के खाते में जोड़े। विपक्षी टीम के लिए रेबेका टायसन ने छह रन देकर दो विकेट झटके।

--आईएएनएस

आरएसजी