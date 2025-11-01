'द हंड्रेड' मार्च 2026 में अपनी पहली खिलाड़ी नीलामी शुरू करेगा

लंदन, 31 अक्टूबर (आईएएनएस)। 'द हंड्रेड' में आगामी सीजन (छठे सीजन) से पहले खिलाड़ी चयन मॉडल और वेतन में कई बड़े बदलाव हो रहे हैं। आयोजकों ने शुक्रवार को बताया कि ये बदलाव द हंड्रेड प्लेइंग वर्किंग ग्रुप के माध्यम से किए गए हैं, जिसमें सभी आठ टीमों, पीसीए और ईसीबी के प्रतिनिधि शामिल हैं, और द हंड्रेड बोर्ड ने इन पर सहमति दे दी है। इसी के तहत लीग में मार्च 2026 में पहली खिलाड़ी नीलामी आयोजित की जाएगी।

नीलामी में बदलाव के अलावा, टीमों में 16 से 18 खिलाड़ी शामिल होंगे, जिनमें चार विदेशी खिलाड़ियों को अनुमति होगी। एक वेतन सीमा के साथ-साथ एक वेतन सीमा भी होगी। साथ ही, एक न्यूनतम राशि हर टीम को खर्च करनी होगी। न्यूनतम वेतन लागू रहेगा, लेकिन अब कोई विशिष्ट वेतन निर्धारित नहीं होगा, टीमें यह तय करेंगी कि वे नीलामी में कितनी बोली लगाने को तैयार हैं। बहु-वर्षीय अनुबंध भी शुरू किए जाएंगे।

द हंड्रेड पुरुष प्रतियोगिता में कुल वेतन 2026 सीजन के लिए 45 प्रतिशत बढ़कर 2.05 मिलियन जीबीपी प्रति टीम हो जाएगा। द हंड्रेड महिला प्रतियोगिता में कुल वेतन 2026 सीजन के लिए 100 प्रतिशत बढ़कर 880,000 जीबीपी प्रति टीम हो जाएगा। द हंड्रेड महिला प्रतियोगिता में वेतन में वृद्धि से सबसे कम वेतन पाने वाले खिलाड़ियों का आधार मूल्य भी 50 प्रतिशत बढ़कर 15,000 जीबीपी हो जाएगा।

टीमों को नवंबर के मध्य से जनवरी के अंत तक नीलामी-पूर्व अधिकतम चार खिलाड़ियों को अनुबंधित करने की अनुमति है। इनमें से अधिकतम तीन सीधे अनुबंधित हो सकते हैं और विदेशी या इंग्लैंड के केंद्रीय अनुबंधित खिलाड़ी होने चाहिए। कम से कम एक खिलाड़ी को रिटेंशन के लिए रखा जाएगा, जो इंग्लैंड का केंद्रीय अनुबंधित, विदेशी या घरेलू कोई भी खिलाड़ी हो सकता है।

नीलामी पूर्व चार अनुबंधों में, टीमें दो इंग्लैंड के केंद्रीय अनुबंधित खिलाड़ियों और अधिकतम दो विदेशी खिलाड़ियों को अनुबंधित कर सकती हैं। इस सीजन में मैच का कोई अधिकार नहीं होगा। नीलामी से पहले टीमों को अपने अंतिम वेतन से एक निश्चित राशि काटनी होगी, जो इस बात पर निर्भर करेगी कि वे अपने चार प्रत्यक्ष अनुबंधों या रिटेंशन में से कितने का उपयोग करती हैं। लचीलेपन और निष्पक्षता के बीच संतुलन बनाने के लिए, एक स्तरीय संचयी कैप मॉडल लागू किया जाएगा—जो आईपीएल में इस्तेमाल किए जाने वाले मॉडल जैसा ही होगा।

वाइल्डकार्ड ड्राफ्ट जारी रहेगा, जिससे पुरुष और महिला प्रतियोगिताओं में टीमें जून में दो अंतिम चयनों के साथ अपनी टीमों को अंतिम रूप देकर अपने घरेलू फॉर्म को पुरस्कृत कर सकेंगी।

बदलावों पर द हंड्रेड के प्रबंध निदेशक, विक्रम बनर्जी ने कहा, "द हंड्रेड के लिए यह बेहद रोमांचक समय है। ये बदलाव हमें प्रतियोगिता को और बेहतर बनाने में मदद करेंगे, यह सुनिश्चित करते हुए कि हमें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मिलें और क्रिकेट के मानक और मनोरंजन के स्तर को और बेहतर बनाएं।"

उन्होंने कहा कि अपने नए साझेदारों के साथ मिलकर, हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि हम द हंड्रेड को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। हमने तय किया है कि नीलामी की ओर बढ़ने से हम प्रतियोगिता को बेहतर बना पाएंगे। एक ऐसी प्रतियोगिता के लिए, जिसे हमेशा नवाचार पर गर्व रहा है, हमें ब्रिटेन के प्रमुख खेलों में पहली नीलामी आयोजित करने पर खुशी है।

विक्रम बनर्जी ने कहा, "यह निर्णय लेते समय हमने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को आकर्षित करने, टीमों के बीच प्रतिस्पर्धात्मक संतुलन बनाए रखने और पुरुष-महिला क्रिकेट में कारगर बदलाव का लक्ष्य रखा है। पुरुषों के वेतन में 45 प्रतिशत की वृद्धि का निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि पुरुषों के खेल में बाजार की ताकतों के कारण दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को आकर्षित करने के लिए इसमें और अधिक वृद्धि की आवश्यकता है।"

--आईएएनएस

पीएके/