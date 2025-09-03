'द हंड्रेड' में शानदार प्रदर्शन का इनाम, इंग्लैंड की टी20 टीम में शामिल हुए जॉर्डन कॉक्स

नई दिल्ली, 3 सितंबर (आईएएनएस)। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने 24 साल के बल्लेबाज जॉर्डन कॉक्स को 'द हंड्रेड' में उनकी बेहतरीन बल्लेबाजी का इनाम दिया है। कॉक्स को आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए इंग्लैंड टीम में शामिल किया गया है।

जॉर्डन कॉक्स ने 'द हंड्रेड' में बेहतरीन बल्लेबाजी की थी। उन्होंने 61.16 की औसत और 173.93 के स्ट्राइक रेट से 367 रन बनाए थे। फाइनल में कॉक्स ने 28 गेंद पर 40 रन बनाए थे। उनके बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर ही ओवल इनविंसिबल्स ने लगातार तीसरी बार खिताब जीता।

कॉक्स पूर्व में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू करने वाले थे, लेकिन टेस्ट शुरू होने की पूर्व संध्या पर अंगूठे में चोट लगने की वजह से उनके हाथ से यह मौका चला गया। इस विस्फोटक बल्लेबाज ने सितंबर 2024 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दो टी20 मैच खेले थे। इसमें 17 और 0 उनका स्कोर रहा था। वह वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन एकदिवसीय मैच भी खेल चुके हैं।

कॉक्स अब तक लीग, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मिलाकर कुल 154 टी20 मैचों की 144 पारियों में 1 शतक और 17 अर्धशतक लगाते हुए 3,510 रन बना चुके हैं।

आयरलैंड के खिलाफ होने वाली तीन टी20 मैचों की सीरीज के लिए इंग्लैंड की टीम पहले ही घोषित हो चुकी है। जैकब बेथेल की कप्तानी में 14 सदस्यीय टीम की घोषणा पूर्व में की गई है। अब इसमें कॉक्स का नाम भी जुड़ गया है। जैकब बेथेल आयरलैंड के खिलाफ कप्तानी के लिए मैदान पर उतरते ही इंग्लैंड क्रिकेट इतिहास के सबसे युवा कप्तान हो जाएंगे।

सीरीज 17, 19 और 21 सितंबर को डबलिन में खेली जाएगी।

आयरलैंड सीरीज के लिए पूर्व घोषित इंग्लैंड टीम :

जैकब बेथेल (कप्तान), विल जैक्स, रेहान अहमद, लियाम डॉसन, जेमी ओवरटन, जोस बटलर, फिल साल्ट, टॉम बैंटन, सोनी बेकर, साकिब महमूद, टॉम हार्टले, ल्यूक वुड, मैथ्यू पॉट्स, आदिल रशीद।

--आईएएनएस

पीएके/एएस