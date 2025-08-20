'द हंड्रेड' में खेलना वनडे विश्व कप की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण : एश्ले गार्डनर

नई दिल्ली, 20 अगस्त (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर एश्ले गार्डनर 'द हंड्रेड' टूर्नामेंट को इस साल महिला विश्व कप के लिहाज से बेहद अहम मान रही हैं। उन्होंने इस लीग को वनडे विश्व कप से पहले अन्य टीमों की खिलाड़ियों से प्रेरणा लेने का महत्वपूर्ण अवसर बताया है।

महिला विश्व कप 2025 की शुरुआत सितंबर के अंत में होगी। यह टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका की मेजबानी में खेला जाना है। एश्ले गार्डनर द हंड्रेड 2025 में अब तक पांच मुकाबले खेल चुकी हैं, जिसमें 17 ओवर गेंदबाजी करते हुए तीन विकेट अपने नाम किए। वहीं, बल्ले से इस क्रिकेटर ने 26 की औसत के साथ 130 रन बनाए हैं।

एश्ले गार्डनर ने 'ईएसपीएनक्रिकइन्फो' के पावरप्ले पॉडकास्ट पर कहा, "द हंड्रेड लीग के दौरान आप साथियों या अपने खिलाफ खेलने वाले खिलाड़ियों से कुछ बातें सीखने की कोशिश करते हैं। कुछ छोटी-छोटी चीजें, जिन्हें आप सीखकर वापस लौट सकते हैं।

उन्होंने कहा, "अगर आप किसी अन्य अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी के साथ खेल रहे हैं, तो उनसे बात करें, कुछ जानने की कोशिश करें। जरूरी नहीं कि यह बातें उनकी खेल योजना के बारे में हो। हम इन खिलाड़ियों के साथ और उनके खिलाफ काफी क्रिकेट खेलते हैं।"

विश्व कप से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम को भारत में तीन वनडे मुकाबलों की सीरीज खेलनी है। एश्ले मानती हैं कि टी20 फॉर्मेट (द हंड्रेड) में खेलने के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम सीधे वनडे फॉर्मेट खेलने को तैयार है।

महिला वर्ल्ड कप 2025 की शुरुआत 30 सितंबर से होने जा रही है। ऑस्ट्रेलियाई टीम 1 अक्टूबर से अपने अभियान की शुरुआत करेगी। ऑस्ट्रेलिया का पहला मैच न्यूजीलैंड से होगा, जिसके बाद 12 अक्टूबर को इस टीम का सामना भारत से होगा।

विश्व कप का पहला सेमीफाइनल 29 अक्टूबर को खेला जाना है, जबकि 30 अक्टूबर को दूसरे सेमीफाइनल का आयोजन होगा। खिताबी मैच 2 नवंबर को खेला जाएगा।

--आईएएनएस

आरएसजी