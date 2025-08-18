द हंड्रेड : बटलर-क्लासेन ने खेली तूफानी पारी, मैनचेस्टर ऑरिजनल्स की 57 रन से जीत

नई दिल्ली, 17 अगस्त (आईएएनएस)। मैनचेस्टर ऑरिजनल्स ने रविवार को द हंड्रेड लीग 2025 के 17वें मैच में जीत दर्ज की। इस टीम ने नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स को 57 रन से शिकस्त दी।

मैनचेस्टर में खेले गए मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी मैनचेस्टर ऑरिजनल्स की टीम ने निर्धारित 100 गेंदों में तीन विकेट खोकर 171 रन बनाए।

कप्तान फिल सॉल्ट 9 रन बनाकर आउट हो चुके थे, जिसके बाद बेन मैककिने टीम के खाते में 11 रन जोड़कर चलते बने।

मैनचेस्टर ऑरिजनल्स की टीम 40 के स्कोर तक अपने सलामी बल्लेबाजों का विकेट गंवा चुकी थी। यहां से जोस बटलर ने रचिन रविंद्र के साथ मिलकर टीम को मजबूत स्थिति में लाने का काम किया।

रचिन 14 गेंदों में 31 रन बनाकर आउट हुए। इस पारी में उनके बल्ले से छह चौके देखने को मिले।

इसके बाद बटलर ने हेनरिक क्लासेन के साथ चौथे विकेट के लिए अटूट 69 रन की साझेदारी करते हुए टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया।

बटलर 45 गेंदों में चार छक्कों और पांच चौकों की मदद से 64 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि क्लासेन ने 25 गेंदों में 50 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें चार छक्के और इतने ही चौके शामिल रहे।

विपक्षी टीम की ओर से मैथ्यू पॉट्स ने सर्वाधिक दो विकेट झटके, जबकि मिचेल सेंटनर को एक विकेट हाथ लगा।

इसके जवाब में नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स 87 गेंदों में 114 रन पर सिमट गई। टीम को 18 के स्कोर पर जैक क्रॉली (16) के रूप में पहला झटका लगा, जिसके बाद टीम निरंतर अंतराल पर विकेट गंवाती गई।

सुपरचार्जर्स के लिए डेविड मलान ने 19 रन की पारी खेली,जबकि डेविड मिलर ने 22 गेंदों में दो छक्कों और तीन चौकों की मदद से 38 रन बनाए, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके।

विपक्षी खेमे से सन्नी बेकर और जोश टंग को तीन-तीन सफलता हाथ लगी, जबकि रचिन रविंद्र और नूर अहमद ने दो-दो विकेट झटके।

