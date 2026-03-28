Tejaswin Shankar : तेजस्विन शंकर की जीत के साथ शुरुआत, राष्ट्रीय रिकॉर्ड से चूके

सैन एंजेलो: तेजस्विन शंकर ने अमेरिका के टेक्सास के सैन एंजेलो में 2026 डेविड नोबल रिले में अपने डेकाथलॉन सीजन की शानदार शुरुआत की। उन्होंने 7947 अंकों के अपने नए 'विंड-असिस्टेड' (हवा की मदद से बने) पर्सनल बेस्ट स्कोर के साथ जीत हासिल की।

हालांकि टेक्सास में तेजस्विन का स्कोर पिछले साल पोलैंड में उनके बनाए गए 7826 अंकों के पिछले नेशनल रिकॉर्ड से ज्यादा था, लेकिन वर्ल्ड एथलेटिक्स के नियमों के अनुसार, तेज हवाओं (टेलविंड्स) के कारण इसे रिकॉर्ड के तौर पर मान्यता नहीं मिलेगी।

2010 से लागू वर्ल्ड एथलेटिक्स के नियमों के अनुसार, डेकाथलॉन जैसे 'कंबाइंड इवेंट्स' में प्रदर्शन को रिकॉर्ड के तौर पर तभी माना जा सकता है जब 100 मीटर दौड़, लंबी कूद और 110 मीटर बाधा दौड़ के दौरान हवा की औसत गति +2.0 मीटर/सेकंड या उससे कम रहे।

तेजस्विन के मामले में, टेक्सास में उनके इवेंट्स के दौरान हवा की गति 100 मीटर दौड़ में +4.7 मीटर/सेकंड, लंबी कूद में +4.5 मीटर/सेकंड और 110 मीटर बाधा दौड़ में +2.5 मीटर/सेकंड थी। हवा की औसत गति +3.9 मीटर/सेकंड थी, जिसके कारण उनके प्रदर्शन को रिकॉर्ड के लायक नहीं माना जा सकता।

तेजस्विन ने टेक्सास में 2026 डेविड नोबल रिले में अपने डेकाथलॉन सीजन की शानदार शुरुआत की, जहां उन्होंने 7947 अंकों के अपने नए 'विंड-असिस्टेड' पर्सनल बेस्ट स्कोर के साथ जीत हासिल की। ​​यह इवेंट नेशनल कॉलेजिएट एथलेटिक एसोसिएशन के तहत आयोजित किया जाता है, और डेकाथलॉन रिकॉर्ड के लिए इसमें भी हवा की औसत गति वाला वही नियम लागू होता है।

इस पूरे मीट के दौरान, तेजस्विन—जिनके नाम भारतीय राष्ट्रीय ऊंची कूद रिकॉर्ड भी है—ने कई इवेंट्स में अपना निजी श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। 100 मीटर दौड़ (10.59 सेकंड), लंबी कूद (7.66 मीटर), गोला फेंक (13.98 मीटर), और पोल वॉल्ट (4.35 मीटर)। उनके शानदार प्रदर्शन की बदौलत उन्हें एक स्पष्ट जीत मिली। दूसरे स्थान पर एमिल उहलिन (7773 अंक) और तीसरे स्थान पर डोरियन चार्ल्स (7720 अंक) रहे।

2026 सीजन में तेजस्विन का यह पहला डेकाथलॉन मुकाबला था। इससे पहले इसी साल, उन्होंने 'थाने बेकर इनविटेशनल' में 60 मीटर बाधा दौड़ और गोला फेंक (शॉट पुट) में हिस्सा लिया था, और जनवरी में अमेरिका में आयोजित 'डेलॉस डॉड्स इनविटेशनल' में ऊंची कूद का खिताब भी जीता था।

इसके अलावा, फरवरी में तेजस्विन ने एक नया राष्ट्रीय हेप्टाथलॉन रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रचा था। उन्होंने चीन के तियानजिन में आयोजित 'एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप' में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता था।

--आईएएनएस