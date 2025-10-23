खेल

Shubman Gill Captaincy : शुभमन गिल की कप्तानी में पहला वनडे सीरीज हारी टीम इंडिया, बल्ले से भी रहे फ्लॉप

शुभमन गिल की कप्तानी में भारत हारा, ऑस्ट्रेलिया ने वनडे सीरीज 2-0 से अपने नाम की
Oct 23, 2025, 04:49 PM
नई दिल्ली: ऑस्ट्रेलिया दौरे पर तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए युवा कप्तान शुभमन गिल के नेतृत्व में पहुंची भारतीय क्रिकेट टीम को लगातार दो वनडे मैच में हार का सामना करना पड़ा है। गुरुवार को एडिलेड में खेले गए वनडे में 2 विकेट से हार के साथ ही भारतीय टीम सीरीज भी गंवा बैठी। सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने 2-0 की अजेय बढ़त ले ली है।

गिल की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पहुंची टीम इंडिया से फैंस को जीत की उम्मीद थी, लेकिन नतीजा उलट रहा। गिल न केवल कप्तानी में नाकाम रहे, बल्कि बल्ले से भी कोई उल्लेखनीय योगदान नहीं दे सके। इसका खामियाजा भारतीय टीम को सीरीज गंवाकर चुकाना पड़ा।

भारतीय टीम सीरीज के दो शुरुआती मैच हार गई है। आखिरी मुकाबला 25 अक्टूबर को खेला जाएगा। इस मैच में जीत दर्ज कर भारतीय टीम सीरीज में क्लीन स्वीप से बचने की कोशिश करेगी।

सीरीज का पहला वनडे हारने के बाद गिल की कप्तानी में भारतीय टीम के पास दूसरा वनडे जीत सीरीज में बराबरी का मौका था। भारतीय फैंस की नजर युवा कप्तान शुभमन गिल पर थी। फैंस को विश्वास था कि गिल दूसरे वनडे मैच में बतौर बल्लेबाज शानदार प्रदर्शन करेंगे। लेकिन, पहले मैच की तरह गिल का फ्लॉप शो दूसरे वनडे में भी जारी रहा। गिल के बल्ले से 9 गेंद में 9 रन आए।

हालांकि, दूसरे वनडे में पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर लय में नजर आए। दोनों बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों का डटकर सामना किया और अर्धशतक लगाया। रोहित ने 73 और श्रेयस ने 61 रन की पारी खेली। लेकिन, इन दोनों के अलावा दूसरे बल्लेबाज ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के सामने सरेंडर नजर आए। टीम इंडिया ने 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 264 रन बनाए।

ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट के नुकसान पर 46.2 ओवर में 265 रन बनाकर मैच 2 विकेट से जीता।

इस सीरीज से पहले चयनकर्ताओं ने रोहित शर्मा को वनडे की कप्तानी से हटाकर शुभमन गिल पर भरोसा जताया था।

गिल को वनडे से पहले टेस्ट टीम की कप्तानी भी सौंपी गई थी। ऑस्ट्रेलिया आने से पहले गिल की कप्तानी में भारत ने टेस्ट में वेस्टइंडीज को 2-0 से हराया था। लेकिन, लिमिटेड ओवर गेम में गिल न ही बल्ले से धमाल मचा पाए और न ही उनकी कप्तानी में धार दिखी।

 

 

 

