'टिशू पेपर' पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले लियोनेल मेसी, जिन्होंने दुर्लभ बीमारी से लड़कर बनाई पहचान

नई दिल्ली, 1 जून (आईएएनएस)। अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी अपना छठा फीफा वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं। फुटबॉल इतिहास के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में शुमार मेसी अपने देश को फीफा वर्ल्ड कप 2022 जिताने में अहम भूमिका निभा चुके हैं। शानदार ड्रिब्लिंग, पासिंग और गोल करने की क्षमता मेसी को बेहद खास बनाती है।

24 जून 1987 को रोसारियो (अर्जेंटीना) में जन्मे मेसी जब सिर्फ 10 साल के थे, तो उन्हें ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी नामक दुर्लभ बीमारी का पता लगा। एक ऐसी बीमारी, जिससे शारीरिक विकास बाधित होता है।

इस बीमारी का इलाज काफी महंगा था, जिसका खर्चा उठाना परिवार के लिए अंसभव था। लियोनेल के पिता जॉर्ज मेसी एक स्टील कारखाने में मजदूरी करते थे। खाली समय में फुटबॉल क्लब में कोचिंग भी देते। मां सेलिया मारिया लोगों के घरों में साफ-सफाई का काम करतीं।

मेसी बचपन से ही अपनी फुटबॉल स्किल्स से सभी को हैरान कर रहे थे। एफसी बार्सिलोना ने उनकी इस प्रतिभा को पहचान लिया था। क्लब ने परिवार को ग्रोथ हार्मोन से जुड़ी बीमारी के इलाज में मदद का भी प्रस्ताव दिया। कागज की कमी के कारण इस कॉन्ट्रैक्ट को कागज के बजाय 'टिशू पेपर' पर लिखा गया था। महज 13 साल की उम्र में मेसी परिवार के साथ स्पेन के बार्सिलोना शहर चले गए।

मेसी ने एफसी बार्सिलोना की अंडर-14 टीम के लिए खेलना शुरू किया और अपनी शानदार स्किल्स के साथ सभी को प्रभावित किया। यही वजह रही कि महज 17 साल की उम्र में मेसी को पहला सीनियर मैच खेलने का मौका दिया गया।

17 अगस्त 2005 को मेसी ने हंगरी के खिलाफ अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मैच खेला। इस फ्रेंडली मैच के दूसरे हाफ में मेसी बतौर सब्स्टिट्यूट मैदान पर उतरे। मार्च 2006 में मेसी ने क्रोएशिया के खिलाफ अपना पहला अंतरराष्ट्रीय गोल किया। 16 जून 2006 को उन्हें फीफा वर्ल्ड कप में डेब्यू का मौका भी मिल गया।

रिकॉर्ड 8 बार बैलोन डी'ओर पुरस्कार अपने नाम कर चुके मेसी एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 2 बार फीफा वर्ल्ड कप में 'गोल्डन बॉल' का अवॉर्ड जीता है। मेसी के नाम साल 2012 में क्लब और देश के लिए कुल 91 गोल दागने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वह एफसी बार्सिलोना के लिए सर्वाधिक गोल दागने वाले खिलाड़ी हैं। 6 बार 'यूरोपियन गोल्डन शू' अवॉर्ड जीतने वाले मेसी अर्जेंटीना की नेशनल फुटबॉल टीम के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं।

मेसी से फीफा वर्ल्ड कप 2026 में फैंस को काफी उम्मीदें होंगी। दिग्गज फुटबॉलर से निर्णायक मौकों पर गोल और युवा खिलाड़ियों को मार्गदर्शन देने की अपेक्षा रहेगी। अर्जेंटीना को लगातार दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनाने में उनकी रचनात्मकता और अनुभव अहम भूमिका निभा सकते हैं।

--आईएएनएस

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