'टेस्ट वाले बल्लेबाज कहां चले गए,' कोलकाता के बाद पर्थ में निराशाजनक बल्लेबाजी पर कैफ का तंज

नई दिल्ली, 21 नवंबर (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी मोहम्मद कैफ ने पर्थ में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच पर्थ में खेले जा रहे पहले टेस्ट के पहले दिन की समाप्ति के बाद दोनों ही टीमों की बल्लेबाजी पर सवाल उठाया है।

मोहम्मद कैफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए पूछा है कि टेस्ट में बल्लेबाजी करने वाले बल्लेबाज आखिर कहां चले गए।

पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने लिखा, "टेस्ट मैच के सारे बल्लेबाज कहां चले गए? भारतीय टीम स्पिन पिच पर 124 रन का पीछा करने में असफल रही, जबकि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज एशेज के पहले दिन पर्थ की तेज विकेट पर संघर्ष कर रहे थे।"

कैफ ने भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कोलकाता में खेले गए टेस्ट और इंग्लैंड-ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में खेले जा रहे टेस्ट में खराब बल्लेबाजी पर तंज कसा है।

दरअसल, शुक्रवार को एशेज सीरीज की शुरुआत हुई। पहला टेस्ट पर्थ में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा है। पहले दिन इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया और 172 पर सिमट गई। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी दिन की समाप्ति तक अपने 9 विकेट 123 रन पर गंवा दिए थे। एक दिन में कुल 19 विकेट गिरे।

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में तेज पिच होती है। इसके बावजूद दोनों ही देशों के बल्लेबाजों ने बेहद निराशाजनक बल्लेबाजी की। पिछले 100 साल के एशेज के इतिहास में किसी भी टेस्ट के पहले दिन 19 विकेट नहीं गिरे।

वहीं, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज भारत में खेली जा रही है। कोलकाता में खेला गया पहला टेस्ट तीन दिन भी नहीं चल सका। स्पिन पिच पर दक्षिण अफ्रीका के साथ ही भारतीय बल्लेबाजी भी पूरी तरह फ्लॉप रही। भारत चौथी पारी में 124 का लक्ष्य हासिल नहीं कर सका और 93 रन पर सिमटकर 30 रन से मैच हार गया।

तेज और स्पिन पिच पर बल्लेबाजों की असफलता को कैफ ने चिंता का कारण बताया है। बल्लेबाजों की असफलता कहीं न कहीं टेस्ट क्रिकेट के रोमांच को भी कम करती है।

