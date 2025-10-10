'टेस्ट क्रिकेट में बाएं हाथ का सर्वश्रेष्ठ ओपनर,' पूर्व भारतीय ऑलराउंडर ने की जायसवाल की तारीफ

नई दिल्ली, 10 अक्टूबर (आईएएनएस)। दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ चल रहे दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन यशस्वी जायसवाल ने बेहतरीन शतक लगाया। दिन का खेल समाप्त होने के समय वह 173 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। जायसवाल ने इस पारी से एक बार फिर से पूर्व क्रिकेटरों और विशेषज्ञों का दिल जीता है। पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने यशस्वी जायसवाल की प्रशंसा की है।

इरफान पठान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए जायसवाल की तारीफ की। उन्होंने लिखा, "यशस्वी जायसवाल का एक और बड़ा स्कोर। यह खिलाड़ी इस समय टेस्ट क्रिकेट का सर्वश्रेष्ठ बाएं हाथ का सलामी बल्लेबाज है। आंकड़े इसकी गवाही देते हैं।"

इरफान के अलावा मोहम्मद कैफ और वसीम जाफर जैसे दिग्गजों ने भी जायसवाल की तारीफ की है।

कैफ ने एक्स पर लिखा, "यशस्वी जायसवाल टेस्ट में शतक बनाते रहते हैं। खेल के प्रति उनकी प्रतिबद्धता सभी युवाओं के लिए एक सबक होनी चाहिए।"

वहीं, पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर ने लिखा, "जब वह जम जाता है तो रन बनते रहते हैं। एक और शानदार शतक, शाबाश यशस्वी जायसवाल, खेलते रहो।"

यशस्वी जायसवाल टेस्ट क्रिकेट में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। दिल्ली टेस्ट के पहले दिन के खेल की समाप्ति के समय जायसवाल 253 गेंद पर 22 चौकों की मदद से 173 रन बनाकर खेल रहे हैं।

यशस्वी जायसवाल का यह सातवां टेस्ट शतक है। इस पारी के पूर्व खेले 25 टेस्ट मैचों की 42 पारियों में 2 बार नाबाद रहते हुए 6 शतक और 12 अर्धशतक लगाते हुए जायसवाल ने 2,245 रन बनाए हैं। उनका औसत 49.88 है। जायसवाल 2 दोहरे शतक लगा चुके हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 214 है। बाएं हाथ का यह सलामी बल्लेबाज महज 23 साल का है और उनकी बल्लेबाजी क्षमता को देखते हुए भविष्य का बड़ा स्टार माना जाता है।

--आईएएनएस

पीएके